Başkan Dündar, 9 bin 662 öğrenci ile buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın başladığı 11 Eylül tarihinden itibaren her gün farklı bir okulda 9 bin 662 öğrenci ile bir araya geldi.

Bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle eğitime önemli katkılar sağlayan Başkan Dündar, her fırsatta öğrenci ve öğretmenlerin yanında olmaya gayret gösteriyor. Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününden itibaren öğrencilerin yanında olan Dündar, iki haftalık sürede 11 okulda toplam 9 bin 662 öğrenci ve 656 öğretmenle buluşarak farklı bir rekora imza attı.

Geçtiğimiz iki hafta boyunca önceliği okul ziyaretlerine ayıran Başkan Dündar, yeni dönemin ilk gününde Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Nursel Çağlar Anadolu Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenler ile bir arada oldu. Dündar, aynı gün İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Cavit Çağlar İlköğretim Okulu’nda düzenlediği İlköğretim Haftası programına da katıldı.

Başkan Dündar, iki haftalık süreçte Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile birlikte; Nursel Çağlar Anadolu Lisesi, Bursa Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi, Kırcılar Anadolu Lisesi, Şehit Samet Saraç Anadolu Lisesi, Malcılar Anadolu Lisesi, Şehit Hakan Yutkun Anadolu Lisesi, Bursa Anadolu Kız Lisesi ve Bursa Anadolu Erkek Lisesi’ni ziyaret etti.

Okul bahçesinde öğrencilere hitap eden Başkan Dündar, geleceğin yarınları olan öğrencilere ve onları yetiştiren öğretmenlere derslerinde başarılar diledi. Dündar, “Ülkemizin geleceği, yarınları sizlersiniz. Sizlerin en iyi şekilde eğitim almanız için devlet olarak, yerel yönetimler olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizlere güveniyoruz ve her zaman yanınızda olacağız. Bu sıralarda yetişip, ileride çok önemli makamlarda görev yapacaksınız. Bu yüzden öğretmenlerinizin nasihatlerini dinleyerek çok çalışın” dedi.

Başkan Dündar ayrıca, ziyaret ettiği lise son sınıf öğrencilerine, 2 bin 500 adet üniversiteye hazırlık yardımcı kitap seti hediye etti.