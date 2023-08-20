Başkan Dündar, çarşı esnafıyla gönül gönüle

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her fırsatta ilçenin farklı noktalarında vatandaş ve esnafla bir araya gelmeye özen gösteriyor.

Her zaman iç içe olduğu esnafın talep ve önerilerini yerinde dinlemeyi tercih eden Başkan Dündar, son olarak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Kapalı Alt Çarşı esnafı ile birlikte vatandaşlara aşure ikram eden Dündar, çarşı ziyareti boyunca karşılaştığı vatandaşların taleplerini dinledi. Esnaf ve vatandaşların büyük teveccüh gösterdiği Başkan Dündar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bursa’da ticaretin kalbi durumunda olan tarihi çarşıdaki hareketliliğin kendilerini memnun ettiğini belirten Başkan Dündar, “Asırlardır kent ticaretine hizmet eden Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Bursa ekonomisinin can damarı. Çarşı bölgesi, kent ve ülke turizmi açısından da büyük önem taşıyor. Yaptığımız restorasyon ve düzenleme çalışmalarıyla birlikte çarşımız yeniden eski cazibesine kavuştu. Alışverişe gelen insan sayısı artarken, buradaki dükkânlar da kıymetlendi. Bu önemli tarihi mirasımızı, çarşı kültürümüzü geleceğe taşıyoruz. Her zaman esnafımızın yanındayız” dedi.

Kapalı Çarşı, Okçular Çarşısı, Tuz Pazarı, Kayhan Çarşısı’nda ziyaretlerde bulunup esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Dündar, esnaf ziyaretlerine ve vatandaşlarla iç içe gönül gönüle olmaya devam edeceklerini kaydetti.