Başkan Dündar'dan çarşı esnafına Türk Bayrağı

Osmangazi Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla ilçe genelini bayraklarla süslerken Belediye Başkanı Mustafa Dündar da esnafa Türk Bayrağı dağıttı.

Başkan Dündar, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünü çarşı esnafıyla birlikte kutladı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde esnafı ziyaret eden Dündar, dükkan camlarına asmaları için Türk Bayrağı hediye etti. Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Dündar, tüm Bursalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Türk Milleti olarak Cumhuriyet’in 100. yılına ulaşmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihimizden aldığımız güçle ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe büyük bir ümitle bakıyor, emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizin bağımsızlığı için, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum." dedi.