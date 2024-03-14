Başkan Dündar'dan sağlık çalışanlarına sürpriz

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Görev yaptığı 15 yıl boyunca Osmangazi ilçesinde 7 ‘den 70’e herkesin takdirini kazanan Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını unutmadı. Çekirge Devlet Hastanesini ziyaret eden Başkan Dündar, burada görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarını görev yaptıkları birimlerde BaşhekimOp. Dr. Kemal Kaya ile birlikte ziyaret edip çiçek vererek tıp bayramlarını kutladı. Başkan Dündar, hastaneye yaptığı ziyarette tedavi olmak için gelen hastalarında hatırını sormayı ihmal etmedi.

Hastanelerine yaptığı ziyaretten dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ettiklerini ifade eden Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kemal Kaya, “Başkanımız 14 Mart Tıp Bayramını kutlamak üzere hastanemize geldi. Bugün bizim için önemli bir gün ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizi unutmayıp buraya kadar geldiği için çok mutlu olduk” dedi.

Doktorların toplum için çok değerli olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “14 Mart Tıp Bayramı’nda Bursa’mızın en eski hastanesi olan Çekirge Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Doktorluk önemli bir meslek, en küçük rahatsızlığımızda onlara koşarız. En zor günlerimizde sağlık çalışanlarımız yanımızda oluyor. Bizde yılda bir günde olsa onları ziyaret ederek hatırlarını sorup kolaylıklar dilemek istedik. Allah sağlık çalışanlarımıza güç kuvvet versin, tüm toplum olarak sağlıklı günler diliyoruz” diye konuştu.

Çekirge Devlet Hastanesi sağlık çalışanları da kendilerini ziyaret edip, çiçek veren Başkan Dündar’a teşekkür etti.