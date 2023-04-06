Başkan Dündar, muhtarlar ile iftarda buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede görev yapan muhtarlar ile iftar yemeğinde buluştu.

Ramazan ayında mahalleleri tek tek gezip vatandaşlarla birlikte olmaya özen gösteren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği iftar programına katıldı. Katıldığı iftarda muhtarlarla tek tek tokalaştı, Osmangazi’de görev yapan muhtarlar Başkan Dündar’ı coşkuyla karşılayıp bağrına bastı.

Muhtarların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Dündar, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Biz hep birlikte Osmangazi ailesiyiz. Kendi şehrimize hizmet ettiğimiz gibi bugünlerde deprem bölgesinde de hizmet veriyoruz. Deprem bölgesinde yoğun çalışma var. Devletimiz, milletimiz ve belediyelerimiz orada. Biz Osmangazi Belediyesi olarak Gaziantep’in İslahiye ilçesine 100 hanelik bir Osmangazi Mahallesi kuruyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Sadece deprem bölgesinde değil, Bursa’da misafir ettiğimiz vatandaşlarımıza da yardımcı oluyoruz, gerekli desteği sağlıyoruz.” Dedi.

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da yaptığı hizmetlerden dolayı ve kendilerine her zaman destek olduğu için Başkan Dündar’a teşekkür etti.