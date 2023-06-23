Başkan Dündar personel ile bayramlaştı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kurban Bayramı öncesi son iş gününde belediye personeli ile tek tek bayramlaştı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi’nin geleneksel bayramlaşma programında belediye birimlerinde görev yapan personeller ile bir araya geldi. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı bayramlaşma töreninde personel ile tek tek ilgilenen Dündar, çalışanlara hayırlı bayramlar diledi.

Kurban Bayramı’nın başta tüm İslam alemine huzur, mutluk ve sağlık getirmesini temenni eden Başkan Dündar, “Belediyemizin gücü personelimizin özverili çalışmasından geliyor. Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı müstesna günler. Ben, bu vesile ile başta çalışma arkadaşlarım ve aileleri olmak üzere herkesin bayramını kutluyor, nice bayramlarda beraber olabilmeyi temenni ediyorum” dedi.