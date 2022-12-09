Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vefat eden babası Hacı Hüseyin Dündar’ı Yunanistan’ın Gümülcine Dündarlı Köyü’nde son yolculuğuna uğurladıktan sonra Bursa’da taziyeleri kabul etti.

82 yaşında vefat eden babası Hacı Hüseyin Dündar’ı defnettikten sonra Bursa’ya dönen Başkan Dündar’ı Bursa protokolü ve yüzlerce vatandaş ziyaret ederek acısını paylaştı. Makamında ve Değirmenpark Sosyal Tesisleri’nde konuklarını ağırlayan Başkan Dündar, taziyeleri kabul etti. Başkan Dündar’ı makamında ziyaret eden Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başsağlığı dileyerek, taziyelerini iletti.

Değirmenpark Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen taziye kabulünde ise Başkan Dündar’ı başta belediye personeli olmak üzere, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, siyaset, bürokrasi, sendika ve meslek odalarından temsilciler, dernek başkanları, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar yalnız bırakmayarak başsağlığı dileğinde bulundu.