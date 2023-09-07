Başkan Dündar, Zabıta Haftası'nı kutladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Zabıta Teşkilatı’nın 197. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi.

Osmangazi Belediyesi’nde görev yapan zabıta ekiplerini ziyaret edenBaşkan Dündar, görevini en iyi şekilde yapan zabıta ekiplerinin haftasını kutladı. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde düzenlenen kutlama programında zabıta personeliyle buluşan Başkan Dündar, personele çiçek vererek özel günlerini tebrik etti. Dündar, ‘Zabıta personelinin 197 yılı kutlu olsun” yazılı pastayı da zabıta personeliyle birlikte kesti.

Zabıta ekiplerinin çok önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye deyince akla zabıta geliyor. Belediyenin yüzünü yansıtan birim zabıtadır. Vatandaş, belediyeden birine kızıyor işlem yaparken tavrını zabıtaya gösteriyor. Bu sebepten zabıtanın işi çok zor, ben 14yıldır görevdeyim, bugüne kadar zabıta ekiplerinin negatif bir davranışını görmedim. Görevini hakkıyla yapan zabıta ekiplerimize teşekkür ediyorum. Zabıta ekiplerimiz, haksızlığa prim vermeden doğrusu neyse onu yaparak görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyor. Ben, zabıta ekiplerimizden çok memnunum. Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri görevini en iyi şekilde yapıyor. Zabıtalarımızın haftası kutlu olsun, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.