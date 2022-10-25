Başkan Ekrem Yüce'ye 'yılın en iyi belediye başkanı' ödülü

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin geleceğine imza niteliğinde olan ’inovatif’ çalışmalarından dolayı İstanbul’da Global Quality Summıt (Küresel Kalite Zirvesi) ödül töreninde ’yılın en iyi belediye başkanı’ ödülü aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde hayata geçirdiği projelerle ulusal ve uluslararası alanda önemli bir ivme yakaladı. Özellikle tarımsal, sportif ve sosyal projelerin hayata geçirilmesi için önemli çalışmaların öncüsü olan Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’nın dünyanın yıldız şehirleri arasında yer alması için vizyonel çalışmalar ortaya koyuyor. İlk olarak ’Dünya Bisiklet Şehri’ ve daha sonra ’Avrupa Spor Kenti’ unvanlarını kazanan Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında hizmete aldığı projelerle ülkede ve dünyada örnek alınan bir belediye oldu. İnovatif yaklaşım ve yoğun bir çalışma temposuyla Sakarya’ya birçok yenilikçi proje kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce İstanbul’da bir ödüle layık görüldü.

LOB’in İnternational şirketi tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen Global Quality Summıt (Küresel Kalite Zirvesi) ödül töreninde Başkan Ekrem Yüce ’yılın en iyi belediye başkanı’ ödülüne layık görüldü. Programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İçişleri Bakanlığı Komisyon Üyesi Selim Yağcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sağlık ve Turizm Eski Bakanı Bülent Akarcalı ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. Ödül takdimi sırasında yaptığı konuşmada duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Yüce, hayata geçirdikleri Sakarya’ya değer katan projelerden bahsetti. Bunlar arasında tarım ve spor projeleri ön planda yer aldı. Belediyeciliğin bir gönül işi olduğunu vurgulayan Başkan Yüce, vatandaşların geleceğine hizmet edecek yenilikçi, uzun ömürlü ve hayata katkı sunan projeler üzerinde yoğunlaştıklarını anlattı.

"Belediyecilik bir gönül işidir"

Başkan Yüce belediyeciliğin vatandaşlarla iç içe olmaktan geçtiğini belirterek, "Öncelikle böylesine güzel ve anlamlı bir günde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Belediyecilik hizmetlerinde inovatif çalışmalarımızdan dolayı bizleri bu ödüle layık gören kurul üyelerine ve yetkililere şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi belediyecilik bir gönül işidir. Kamu hizmetlerinde vatandaşlarımızla en iç içe olan kurumların başında belediyeler gelir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler rutin belediyecilik hizmetlerimizi devam ettirirken bunun yanında vatandaşlarımızın konforu ve geleceği için yeni yaklaşımları benimsiyoruz. Özellikle tarımsal çalışmalarımızı çok önemsiyor ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Dünyaya örnek olduk"

Tarımda öncü şehir olmak için hayata geçirdikleri önemli projelerden bahseden Yüce, "Tarımda öncü niteliğinde birçok projeye imza attık. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde dünyaya topraksız ve jeotermal tarımla kaliteli ürünün nasıl elde edileceği konusunda büyük bir örnek olduk, her gün tonlarca ürünü alıyor ve pazara sunuyoruz. Botanik Cennet Vadisi’nde milyonlarca tıbbi ve aromatik bitki üretiyoruz. UTÇEM projesiyle şehrimizin tarım geleceğine en özel çalışma hediye etmek istiyoruz. Genç neslin tarımla buluşmasına aracı olacağız. Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ve Manda Çiftliği projesiyle ise unutulmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğine öncülük edecek pazarın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Safran yetiştiriciliği projesinde ise Sakarya’daki katma değeri yüksek ürünler yaygınlaştırılacak ve üretimi sağlanacaktır. Bunun yanında istiridye mantarı da yetiştiriyoruz. Bu mantar türünü şehrimizde üretip bölgemize, ülkemize ve dünyaya pazarlamak için gerekli çalışmalara başlandı" diye konuştu.

"Spor şehri Sakarya"

Yüce, spor alanında da marka niteliğinde çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, "Spor konusunda da Sakarya’mızın öncü şehir olması için önemli adımlar attık. Dünya Bisiklet Şehri ve Avrupa Spor Kenti seçildik. Avrupa’nın en modern Tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde XCO Parkuru, BMX Parkuru, XCE Parkuru, XCM Parkuru, Yol Bisikleti Parkuru kurduk. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, 2021 BMX Supercross, 2022 Uluslararası Bisiklet Festivali, MTB Marathon Serisi, UCI MTB Eliminatör World Cup, Tour Of Sakarya gibi dev organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Bisiklet yolları projemizin 112 kilometrelik 1. Etabını tamamladık. Projenin, Sapanca Gölü kenarından, Kocaeli Büyükşehir sınırına kadar gidecek olan, 2 ve 3. Etabı tamamlandığında toplam bisiklet yolu ağımız 140 kilometreyi geçmiş olacak" şeklinde konuştu.

Ödül töreninin ardından siyasetin ve ekonominin önemli temsilcileriyle bir araya gelen Yüce, Sakarya’nın yarınları için kurdukları hayali anlatarak iş birliği temaslarında bulundu ve program fotoğraf çekimiyle son buldu.