Başkan Elbi, Karabiga için yine Ankara'da

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, beldeye kazandırılması planlanan yatırımlar ve projeler kapsamında Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, TBMM, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TOKİ’de yaptığı temaslarda Karabiga’ya yapılması planlanan 3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ile TOKİ tarafından sadece Karabigalılara özel konut projesi hakkında yetkililerle görüşmelerde bulundu.

Ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini belirten Başkan Elbi, "Karabiga’mız için her fırsatta girişimlerde bulunuyor, beldemizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde ilgili kurumlara aktarıyoruz. Yerel genel uyumuyla çok şükür kazanan Karabiga’mız oluyor. Bu kapsamda Karabiga’ya kazandırmayı hedeflediğimiz 3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve TOKİ tarafından sadece Karabigalılara özel proje üzerine oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Üzerinde yoğun emekler harcadığımız iki projemizin de olumlu bir şekilde ilerliyor olması bizleri mutlu etti. Karabiga’mıza 3 hekimli Aile Sağlık Merkezi ve içerinde 112 Acil Sağlık Merkezinin de bulunacağı bir sağlık kompleksi ve 2.Etap TOKİ projesi hayırlı olsun" dedi.

Başkan Elbi, ayrıca destek ve katkılarından dolayı AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’e teşekkür ederek, "Milletvekilimiz Ayhan Gider, her zaman olduğu gibi bu süreçte de bizleri yalnız bırakmadı. Karabiga’nın geleceği için gösterdiği ilgi ve güçlü desteği için hem şahsım hem de tüm Karabigalı hemşehrilerim adına kendisine gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Elbi, Karabiga için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Şehrimizin her alanda gelişmesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.