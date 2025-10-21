Başkan Elbi, Muhtarların Gününü kutladı

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Karabiga Belediyesi’nde anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Yalı Mahallesi Muhtarı Ali Umur, Ulu Camii Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çimendere ve Zeytinlik Mahallesi Muhtarı Mahmut Akyün’ü belediyede ağırladı. Başkan Ahmet Elbi, mahallelerin sorunları ve yürütülen çalışmalar hakkında muhtarlarla sohbet etti. Günün anısına pasta kesilerek kutlama gerçekleştirildi. Başkan Elbi, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Muhtarlarımız bizim mahallelerimizdeki elimiz gözümüzdür. Devletimizin vatandaşımıza ulaşan şefkat ve merhamet elidir. Mahallelerimizin gelişimi ve vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanması noktasında özveriyle çalışan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, Muhtarlar Günü’nü kutluyorum" dedi.