Başkan Elbi, öğrenciler ile bir araya gelerek hediyeler dağıttı

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Karabiga’daki öğrenciler ile bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılı için hazırlanan hediyeleri verdi.

Karabiga Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu’nda yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilere eşlik eden Belediye Başkanı Ahmet Elbi, ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Bu ziyaretinde öğrenciler için özel olarak hazırlanan kırtasiye malzemelerini içeren hediye paketlerini öğrencilere dağıttı.

Ziyarette doğum günü vurgusu

Tüm sınıfları ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Elbi’ye anasınıfından ortaokul öğrencilerine kadar tüm çocukların büyük ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Göreve geldiği günden bu yana tüm çocukların doğum günlerini bizzat evlerine gerçekleştirdikleri ziyaretler ile kutlayan Başkan Elbi’nin Karabiga’daki çocuklar ile ayrı bir bağı bulunuyor.

Tek tek tüm çocuklar ile sohbet eden Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, “İlk günden bu yana Karabiga’mızdaki tüm çocuklarımız ile çok özel bir sohbetimiz var. Doğum günlerinde, okullarında, oyun oynarlarken her zaman birlikte oluyoruz. Bugünde onlar ile birlikte olarak sınıflara birlikte girdik. Yeni eğitim ve öğretim yılında hazırlamış olduğumuz hediyelerimiz vardı onları verdik. İnşallah da okulun ilk günü söz verdiğimiz akıllı saatleri yılsonunda karne aldıklarında hediye edeceğiz. Karabiga’mızın gülen yüzü çocuklarımız ile her zaman birlikte olarak eğitim ve öğretimlerinde en büyük destekçileri olmaya devam edeceğiz. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında tüm çocuklarımıza ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.