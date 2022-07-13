SON
DAKİKA
İstanbul'da Süper Ay görsel şölen oluşturdu
Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul'da
Bakan Kurum'dan ithal atık iddialarına yanıt
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti

Başkan Ellibeş: '15 Temmuz 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' diyenlerin gecesidir'

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 15 Temmuz, siyasi görüş ayırmaksızın 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' diyenlerin gecesidir dedi.

Başkan Ellibeş: '15 Temmuz 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' diyenlerin gecesidir'
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "15 Temmuz, siyasi görüş ayırmaksızın ’Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır’ diyenlerin gecesidir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Kocaeli Valiliği, Şehir Tiyatroları ve Önder Gençlik desteğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili özel bir program hazırladı. İzmit Milli İrade Meydanı’nda 15 Temmuz Cuma günü saat 20.00’de başlayacak program duygu yüklü olacak. 15 Temmuz gecesi, şehit olan 251 asker ve vatandaş ile 2 bin 734 gazi dualarla, minnetle, saygıyla anılacak.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

İbrahim Sadri’nin sunumu, Ali Nuri Türkoğlu’nun anlatımı ve Elif Buse Doğan, Bekir Ünlüater ile Mehmet Kemiksiz’in ağıtlarıyla gerçekleşecek geceye herkesi davet eden AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Millet olarak demokrasi mücadelesinin nasıl olacağını tüm dünyaya gösterdiğimiz o destansı gecenin yıldönümünde İzmit Milli İrade Meydanı’nda bir araya geleceğiz. Sevdikleriyle bile vedalaşamadan ülkesi için canını ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi hep birlikte dualarla anacağız. Bu gece, siyasi görüş ayırmaksızın ’Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır’ diyenlerin gecesidir. ülkemiz üzerinde hala gözü olanlara en güçlü mesajı vereceğimiz bu anlamlı gecede bütün hemşehrilerimizle buluşmak dileğiyle. Unutmadık, unutturmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz’un kahramanı başta Ömer Halis Demir olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum" dedi.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı
Sayalar’da silahlar patladı! 1’i ağır 2 yaralı
Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin