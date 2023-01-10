Başkan Ellibeş: 'Samimiyetsiz açıklamalarla milletimizin aklını bulandırmaya çalışıyorlar'

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Samimiyetsiz açıklamalarla milletimizin aklını bulandırmaya çalışıyorlar. PKK sempatizanı bir televizyon kanalını genel merkezlerine sokup, yayın yapılan salondan Türk bayraklarını çıkaran anlayıştan ne bizim, ne milletimiz vatanseverlik dersi alacak hali yoktur" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısından sonra gündemi değerlendirdi. Ellibeş, "Dünya, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla çalkantılı günler yaşarken, Türkiye aldığı tedbirlerle vatandaşını küresel ekonomik sıkıntılardan da korumayı sürdürüyor. Pandemide gelişmiş denilen Avrupa ülkeleri halkını hastane koridorlarında ölüme terk ederken, Türkiye ücretsiz aşı ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra, peş peşe açtığı şehir hastaneleriyle her bir vatandaşının yanında olmuştu. Şimdi aynı durum ekonomide yaşanıyor. Başta Avrupa ülkeleri hayat pahalılığı ve enerji krizi karşısında çaresizlik içindeyken, Türkiye yeni yıla Cumhurbaşkanımızın verdiği seri müjdelerle girdi. Asgari ücret, yıllık yüzde 94’lük artışla 8 bin 506 TL ile cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine gelirken, emekli ve memur aylıklarına ilk dönem yüzde 30 zam yapıldı. 2 milyon 250 bin vatandaşımıza EYT müjdesi verildi. 500 bin sözleşmeli personel kadroya alındı. Hiç evi olmamış vatandaşlarımıza 0,69 faizli konut müjdesi açıklandı. Bunların her biri tek başına bile güçlü irade ve kararlılık gerektirir" dedi.

"Vatandaşlarımızın enflasyon karşısında erimemesi için tedbirler alındı"

İl Başkanı Ellibeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımızın gelir seviyesinde yapılan bu iyileştirmelerin korunması, enflasyon karşısında erimemesi için de tedbirler alındı. Doğalgazda yüzde 12’lik indirimin ardından, otoyol ve köprülere bir yıl boyunca zam yapılmayacağı müjdesi verildi. Zincir marketlerde yüzlerce üründe fiyatların sabitlenmesi sağlandı. Bu olumlu gelişmeler artarak sürecektir. Çünkü 20 yıldır dev yatırımlarla bütün bunların altyapısı hazırlandı. Karadeniz’de milli sondaj gemilerimizin bulduğu gazın değeri 1 trilyon dolara yükseldi. Kendi petrol kuyularımızı açmaya hazırlanıyoruz. Dev barajların yanı sıra, nükleer enerji santrali yaparak, dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz. Milli otomobilimiz TOGG’u dünyaya sunuyoruz. Küresel tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin 2022 yılında ihracatının 254,2 milyar dolarla tarihi bir zirvede gerçekleşmesi tüm bu olumlu tablonun aslında özetidir"

"Milletimizin aklını bulandırmaya çalışıyorlar"

Sahada vatandaşlarla sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Ellibeş, "Biz sahada, vatandaşımızla her yerde bir arada olmaya çalışırken, birileri oturduğu yerden bize vatanseverlik ve cumhuriyet sevgisinden söz ediyor. Samimiyetsiz açıklamalarla milletimizin aklını bulandırmaya çalışıyorlar. PKK sempatizanı bir televizyon kanalını genel merkezlerine sokup, yayın yapılan salondan Türk bayraklarını çıkaran anlayıştan ne bizim, ne milletimiz vatanseverlik dersi alacak hali yoktur. Bu eylem hem şehit kanından rengini alan bayrağımıza, hem de milletimize yapılmış en büyük saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.