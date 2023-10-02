Bir dizi açılış ve icazet merasimi için Trabzon’a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Trabzon Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde, Vali Aziz Yıldırım tarafından karşılanan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, valilik şeref defterini imzaladı. Trabzon’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Erbaş, “Yeşiliyle, mavisiyle, deniziyle, dağlarıyla, insanıyla hakikaten müstesna bir şehrimiz” dedi.

“Büyük bir bereket getirdi”

Trabzon’da gerçekleştirdikleri programdan bahseden Başkan Erbaş, “Bugün 1461 hafızımızın icazet merasimini yapmış olmak hakikaten şehrimiz için çok önemli bir faaliyet, bizim için de. Mevlid-i Nebi haftasında hafızlık icazet merasiminin olması ayrıca büyük bir bereket getirdi” diye konuştu.

Vali Yıldırım ise ziyaretinden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkürlerini iletti. Ziyarette Başkan Erbaş’a Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi ile Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın eşlik etti.