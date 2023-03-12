Başkan Erbaş'tan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Başkan Erbaş, mesajında, “İnancın ve umudun sembolü İstiklal Marşı’mızın TBMM tarafından milli marş olarak kabulünün 102. yılında, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve yurdumuza alçakları uğratmamak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.