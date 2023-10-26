Başkan Ercan öğrencilerle fidan dikti

Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesiyle Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan İbn-i Sina Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte okul bahçesine fidan dikti. Böylesine anlamlı bir etkinliğe katılmaktan ve gençlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Ercan, “Fidanlarımız, tıpkı Cumhuriyet’imiz gibi asırlar boyu büyüsün ve yeşersin” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Sincan İbn-i Sina Anadolu Lisesinde örnek bir proje hayata geçti. Geleceğe nefes olmak için öğrenciler okul bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da programa katılarak gençlerle birlikte fidan dikti. Cumhuriyet’in 100. yılında gençlerle fidan dikimi etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Murat Ercan, “Bir fidan bin umut demek; daha yeşil bir Türkiye demek. Cumhuriyet’imizin 100. yılı vesilesiyle geleceğe nefes olmak için gençlerimizle birlikte fidanları toprakla buluşturduk. Fidanlarımız tıpkı Cumhuriyet’imiz gibi asırlar boyu büyüsün ve yeşersin” diye konuştu.

Öğrenciler de fidan dikim etkinliğinde mutlu anlar yaşadı. Fidanları elleriyle diken öğrenciler daha sonra can suyunu verdi.