Başkan Ercan Özel: 'Muhtarlarımız, demokrasimizin ilk halkasıdır'

19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle, ilçedeki muhtarla buluşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "71 mahallemizin tamamında sizlerle birlikte çalışıyor, her talebi birlikte değerlendiriyoruz. Her mahallemize eşit hizmet götürmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında ilçedeki muhtarlarla bir dizi etkinlikte bir araya geldi.Günün anlamına uygun olarak ilk olarak Heykel Meydanı’nda düzenlenen törende buluşan Başkan Özel, Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri ve MHP İlçe Başkanı Arif Eren ile birlikte Yenişehir Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek muhtarlarla istişarelerde bulundu. Program, Sinanpaşa Külliyesi’nde Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen yemek programıyla devam etti. Programın ardından konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Muhtarlarımız, halk ile devlet arasındaki en sağlam köprüdür. Demokrasimizin ilk halkası olarak özveriyle görev yapan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

‘Dayanışma vurgusu’

Muhtarların yerel yönetimlerin vazgeçilmez paydaşları olduğunu belirten Başkan Ercan Özel,"Muhtarlık müessesesi, demokrasimizin en köklü kurumlarından biridir. Muhtarlarımız mahallelerinde devleti temsil eden, devlette ise halkı temsil edenlerdir. 71 mahallemizin tamamında birlikte çalışıyor, her talebi birlikte değerlendiriyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarını en iyi bilen, en yakından hisseden muhtarlarımızdır. Bu anlayışla, mahallelerimize eşit hizmet götürmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

‘Birlikte yönetiyoruz’

Yenişehir’in her noktasına hizmet götürme kararlılığında olduklarını belirten Başkan Özel, muhtarlarla kurulan güçlü iletişimin hizmet kalitesini artırdığını vurguladı. Başkan Ercan Özel, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde olduk. Kimi zaman mahalle kahvelerinde, kimi zaman belediyemizde bir araya geldik. Çünkü biz inanıyoruz ki, birlikte istişare ederek yönetilen şehirler daima daha güçlü olur. Yenişehir’i birlikte yönetiyor, birlikte geliştiriyoruz."