Başkan Ercan özel çocuklara Matematik Müzesi'ni anlattı

Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğrencileri matematiği dokunarak keşfetti.

Sincan Belediyesi’nin marka projelerinden olan Matematik Müzesi açıldığı ilk günden bu yana her yaştan öğrenci ve vatandaştan büyük ilgi görüyor. Ziyaretçilerin hayranlıkla gezdiği Matematik Müzesi’ni özel öğrenciler ziyaret etti. Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğrencileri matematiğin gizemli dünyasına dokundu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da öğrencileri bir an olsun yalnız bırakmadı.

Öğrencilerin matematiği sadece anlamasını değil aynı zamanda sevmesini de sağlayan Sincan Belediyesi Matematik Müzesi, yaz tatilinde de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Matematik Müzesi’nin bu kez çok özel ziyaretçileri vardı. Sincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde eğitim gören görme engelli öğrenciler matematik kampına katıldı, müze hakkında bilgi sahibi oldu.

Matematiğin gizemli dünyasına giren öğrencilere oyunlarla matematik anlatıldı. Müzedeki materyallere dokunan öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi.

Başkan Ercan öğrencilerle tek tek ilgilendi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da öğrencilere eşlik etti. Müzeyi anlatan ve onlarla tek tek ilgilenen Başkan Ercan, “Çocuklarımızın hayata dokunduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor, onların sosyal hayata dahil olmalarını önemsiyorum. Bu tür etkinliklerle, gezilerle çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Müzemizde matematiği oyun tadında deneyerek keşfettik. Ziyaret için her birine ayrı ayrı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Sincan Matematik Müzesinde ziyaretler randevu ile gerçekleşiyor. Matematik Müzesini ziyaret etmek isteyenler www.sincan.bel.tr üzerinden ya da 444 4 762 numaralı telefondan bilgi alabilir, randevu oluşturabilir.