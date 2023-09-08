Başkan Erdem: '23 Nisan Mahallesi ilkokula kavuşacak'

Başkan Burada programı çerçevesinde 23 Nisan Mahallesi’ne giden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bölgenin en büyük ihtiyacı olan okul konusunda müjde verdi. Bölgedeki şuyulama çalışmalarında sona gelindiğini belirten Başkan Erdem, önümüzdeki günlerde 24 sınıflı bir okulun inşasının hayırsever desteğiyle başlayacağını açıkladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Burada karavanıyla 23 Nisan Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de yer aldığı buluşmada Başkan Erdem, 23 Nisan Mahalle Muhtarı Sevda Bayraktar, mahalle sakinleri, site yöneticileri ve esnafıyla görüşerek, talep, öneri ve şikayetleri ilk ağızdan dinledi. Vatandaşların mahallelerinde yaşadığı sıkıntıları değerlendiren Başkan Erdem, sorunların çözümüne ilişkin talimatlar verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bölgenin en büyük ihtiyaçlarından biri olan okul konusunda da önemli bir açıklama yaptı. Başkan Erdem, çok kısa süre içinde ilkokulun temelini atacaklarına dikkat çekti. 23 Nisan Mahallesi’nde önceki yıllarda yapılan şuyulandırma iptali nedeniyle hizmetlerin geciktiğini belirten Başkan Turgay Erdem, yeni şuyulama çalışmalarında sona gelindiğini, 23 Nisan Mahallesi’nin yapılacak projelerle hak ettiği değere kavuşacağını vurguladı. Başkan Turgay Erdem, "Yeni şuyulama çalışmasının yapılması, kamu alanlarının oluşturulması ve vatandaşlarımıza tapularını teslim etme konusunda biraz sıkıntılar yaşandı. Bölgedeki en büyük sıkıntılardan birinin de okul olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 25 bin nüfuslu mahallemizde ilköğretim okulu yok. Nilüfer Belediyesi olarak biz, iki yıl önce Bursa Valisi ve hayırseverimizle birlikte buraya bir ilkokul yapılması konusunda protokol imzalamıştık. Ancak tapular çıkmadığı için okulun inşasına başlayamamıştık. Önümüzdeki hafta şuyulandırma çalışmaları tamamlanacak ve tapuların dağıtılma süreci başlayacak. Tapular çıktıktan sonra okulun yapılmasına yönelik herhangi bir engel kalmıyor. Hayırseverimiz hazır. 24 sınıflı ilkokul inşaatına hemen başlayacağız. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Şuyulama çalışmalarında bölgede Milli Emlak’a ait bir arazide ikinci bir okul alanı da hazırladık. Milli Eğitim Bakanlığı, bu alanda ikinci bir okulu yapabilir ya da başka bir hayırsever bulursak, ikinci okulu da mahalleye kazandırabiliriz" diye konuştu.

Şuyulama çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından kamu alanları, park ve diğer sosyal donatı alanlarının yapımıyla ilgili hızlı bir aksiyon alacaklarının altını çizen Başkan Erdem, "Bu konunun biraz geciktiğini biliyoruz. Ancak bu gecikme sadece Nilüfer Belediyesi’nden kaynaklı değil. Bürokrasi kaynaklı bir gecikme. Nilüfer’in en güzel mahallelerinden bir tanesi 23 Nisan Mahallemizde layık olduğu şekilde vatandaşlarımıza hizmet üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

23 Nisan sakinlerinin yer altı çöp konteynerleri ve çekçekçi diye tabir edilen geri dönüşüm atığı toplayıcılarına yönelik şikayetleri üzerine de Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu konulara acil olarak önlem alınmasına yönelik değerlendirmemizi yaptık. Gereken çalışmaları vakit kaybetmeden yapacağız" dedi.

23 Nisan Mahallesi’nde park alanlarının artacağını da söyleyen Başkan Erdem, "Hitachi Astemo Türkiye ile yeni nesil parkımızın açılışını gerçekleştirdik. Kendi enerjisini üretme niteliği bulunan bu parkımızın ardından, 23 Nisan Mahallemize nitelikli yeni parklar kazandıracağız" şeklinde konuştu.