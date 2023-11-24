Başkan Erdem: 'Öğretmenlerimize minnettarız'

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gelecek nesillerin nitelikli bir şekilde yetişmesinde büyük emeği olan öğretmenleri, Öğretmenler Günü’nde okullarında ziyaret etti. Başkan Erdem, “İnanç ve özveriyle aydınlık bir geleceğin tohumlarını atan öğretmenlerimize minnettarız” diyerek öğretmenlerin bu özel gününü kutladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri okullarında ziyaret etti. Odunluk Mahallesi’nde yer alan Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan İlkokulu ve Ortaokulu, Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi ve Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne giden Başkan Turgay Erdem, okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Odunluk Mahalle Muhtarı İlyas Seyhan’ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Turgay Erdem, öğretmenlerle samimi bir ortamda sohbet etti.

Gelecek nesillerin başarılı birey olmasında öğretmenlerin büyük payı olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, “Nilüfer’de başarılarıyla üst sıralarda yer alan okulların olması, bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz nesillerin, kaliteli eğitim almasında sizlerin de katkısı çok büyük. Emekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnanç ve özveriyle aydınlık bir geleceğin tohumlarını atan siz öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’de Yılın Yazarı olan Tomris Uyar’ın “Gecegezen Kızlar” adlı kitabını da öğretmenlere armağan etti.

Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri de, Nilüfer’de yer alan tüm devlet okullarını ziyaret ederek, öğretmenlerin bu özel gününü kutladı.