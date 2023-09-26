Başkan Erdem'den dayanışma vurgusu

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ile bir araya gelerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Her iki başkana yeni görevlerinde başarılar dileyen Başkan Erdem, birliktelik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) gerçekleştirdiği son ilçe kongrelerinde göreve seçilen CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ile bir araya geldi. Buluşmaların ilki, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde gerçekleşti. Başkan Turgay Erdem’i makamında ziyaret eden CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Osmangazi’de eksiklikleri bildiklerini ve çalışmalara vakit kaybetmeden yoğun bir şekilde başladıklarını söyledi. Çelikten, “Bu dönem güzel bir potansiyel yakalayacağımıza inanıyoruz. Yerel seçimlerde Osmangazi’de seçimi kazanabilmek için gece gündüz demeden çalışacağız” dedi.

Ziyarette Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Çelikten ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti. Birliktelik ve dayanışma içinde çalışmanın önemine vurgu yapan Başkan Turgay Erdem, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve yönetimine başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin’i de CHP İlçe Başkanlığı’nda ziyaret etti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Remzi Çınar ile Osman Ayradilli ve CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de yer aldığı ziyarette, Nilüfer Belediyesi’nin saha çalışmaları ve Nilüfer’deki başarıyı daha da yukarı taşıyacak yol haritası değerlendirildi. Şahin ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Örgütümüzle birlikte iyi bir yol haritası çizerek, Nilüferimizdeki başarıyı pekiştirmek için dayanışma içinde, birbirimizden güç alarak çalışacağız” diye konuştu.