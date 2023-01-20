Başkan Erdem'den ders çalışan öğrencilere sürpriz

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Gençlik Evi’nde sınavlara hazırlanan gençlere tatlı bir sürpriz yaptı. Gençleri, gençlerin evinde ziyaret eden Başkan Erdem, sınav dönemindeki yoğun tempolarına enerji katmak için onlara tatlı ikramında bulundu.

Nilüfer Belediyesi’nin gençlere armağanı olan Görükle Mahallesi’ndeki Nilüfer Gençlik Evi, açıldığı günden bu yana hem Nilüfer Kent Konseyi’nin düzenlediği etkinliklerde 15-29 yaş arasındaki binlerce öğrenciyi buluşturuyor, hem de öğrencilere rahat bir ortamda ders çalışma imkanı sunuyor.

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği eğitimler, projeler ve atölyelerle gençlerin kendini geliştirme fırsatı bulduğu Nilüfer Gençlik Evi, özellikle üniversitelerin sınav dönemlerinde öğrencilerin vazgeçilmez adresi haline geliyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sınav dönemi nedeniyle 24 saat boyunca öğrencilerin hizmetine açık olan Nilüfer Gençlik Evi’ne akşam saatlerinde giderek, ders çalışan öğrencileri ziyaret etti.

Sınav stresi yaşayan gençler, yoğun tempoyla ders çalışırken karşılarında Başkan Turgay Erdem’i görünce, şaşkınlık yaşadı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ve CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ata Erk Şanlı’nın da eşlik ettiği Başkan Turgay Erdem, gençlere zihin açıklığı diledi. Gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Turgay Erdem, sınav dönemindeki yoğun tempolarına enerji vermek için onlara tatlı ikramında bulundu ve sınavlarda başarı dileklerini iletti.