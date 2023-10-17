Başkan Erdem'den yoga eğitmenlerine teşekkür

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Matını al gel” sloganıyla ücretsiz olarak düzenlenen yoga etkinliklerinde eğitim veren gönüllü eğitmenlere teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi’nin yaz aylarında parklarda düzenlediği yoga eğitimleri sona erdi. Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan yoga eğitimleri 8 mahallede gerçekleşti. Bin 315 kişinin katıldığı yoga eğitimlerinde 8 gönüllü eğitmen görev aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gönüllü eğitmenleri makamında konuk etti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hülya Akgül’ün de yer aldığı ziyarette Başkan Turgay Erdem, gönüllü olarak etkinlikte görev alan eğitmenlere teşekkür etti. Projeye katkılarının önemine değinen Başkan Erdem, eğitimleri daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Etkinliğin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirten Başkan Erdem, yoga kültürünü kentin tamamıyla buluşturmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Başkan Erdem, ziyaretin sonunda yoga eğitmenlerine teşekkür belgesi ve günün anısına hediyeler verdi. Projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirten eğitmenler de gelecek dönem çalışmalarda gönüllü olmaya hazır olduklarını dile getirdi.