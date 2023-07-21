Başkan Erdem, Güngören sakinlerine kulak verdi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Başkan Burada" karavanıyla Güngören Mahallesi’ne giderek mahalle muhtarı ve sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Burada buluşmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Kentin mahallelerine giderek yaşanan sorunları yerinde inceleyen, mahalle muhtarı ve sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Turgay Erdem, sorunların çözümü için de gerekli çalışmalar için ilgili birimlere talimat veriyor. Başkan Burada karavanının bu haftaki durağı Güngören Mahallesi oldu. Güngören programına mahalle esnafını ziyaret ederek başlayan Turgay Erdem, ardından muhtar Mesut Engin ile bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi’nin yatırım ve hizmetlerinden memnun olduklarını dile getiren Güngören Mahalle Muhtarı Mesut Engin, açık alan oyun grupları ile düğün yapılan alanın yenilenmesi talebinde bulundu. Engin, mahalle içindeki yolların yanı sıra Üçpınar ve Korubaşı mahallelerine giden bağlantı yollarında yenileme çalışmalarının başlamasından dolayı da teşekkür etti.

Güngören Mahalle Muhtarı Mesut Engin’in taleplerinin kısa süre içinde yerine getirileceğini ifade eden Başkan Erdem de, Güngören ile Üçpınar arasındaki 7 kilometrelik yol ve Güngören-Korubaşı arasındaki 4 kilometrelik yolda yapılan sathi kaplama çalışmalarını kısa süre içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Bu sayede yolların daha güvenli ve konforlu hale geleceğini ifade eden Başkan Turgay Erdem, köy içindeki yollarda yapılacak onarım çalışmalarının da yakında başlayacağını söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Güngören Mahallesi sınırlarında kuracakları güneş enerji santrali projesinde de sona geldiklerini belirtti. Nilüfer Belediyesi olarak bölgeye 1 megawatt gücünde güneş enerji santrali kazandıracaklarını ifade eden Başkan Erdem, kapasiteyi artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Başkan Turgay Erdem, “Yenilenebilir enerji alanında çalışmalarımız sürüyor. Güngören’deki projede süreç tamamlandı ve sahada uygulama aşamasına geldik. Sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı hedeflerimizden biri olan yenilenebilir enerji alanında, güneş enerjisi santrali yatırımımızı da gerçekleştirmiş olacağız. Bunun yanı sıra 12 hizmet binamızın çatısında da güneş enerjisi kurmayı planlıyoruz. Hedefimiz, toplamda 15 megawatt gücünde enerji santrali kurarak, belediye hizmet binalarımızda tükettiğimiz enerjinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak” diye konuştu.

Güngören’deki 1 megawattlık enerji santralinden elde edecekleri yılda 1.7 milyon megawatt saat (MWh) elektriği, hizmet binalarında kullanmayı planladıklarını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sadece bu santral ile elektrik giderlerinden yılda yaklaşık 8,5 milyon TL tasarruf edeceklerini vurguladı.

Kendisinden randevu talep eden vatandaşlarla da birebir görüşen Başkan Erdem, kendisini ziyarete gelen çocuklarla fotoğraf çektirip, çeşitli hediyeler verdi. Erdem, ziyaretin sonunda yatırım alanlarında incelemelerde bulundu.