Başkan Erdem öğrencilerle çilek ve marul fidesi dikti

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Vahide Aktuğ Ortaokulu öğrencileriyle birlikte okul bahçesinde oluşturulan alana çilek ve marul fidesi dikti. Doğru tarım ve sulama teknikleri hakkında bilinçlenen öğrenciler, ürünlerin yetişme sürecini de gözlemleyecek.

Kent içinde oluşturduğu mini bostanlarda öğrencilere tarımsal üretimin önemini aşılayan Nilüfer Belediyesi, yine okullarla yaptığı iş birliğiyle de çeşitli etkinliklerle tarım konusunda farkındalık oluşturuyor. Bu okullardan biri de, Vahide Aktuğ Ortaokulu oldu. Öğretmenleri Salih Sarıbaş’ın girişimiyle ilk olarak Nilüfer Kent Bostanları’na giden Vahide Aktuğ Ortaokulu’nun 5. sınıf öğrencileri, burada doğru tarım ve sulama teknikleri konusunda bilinçlendiler. Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle okul bahçelerine bir de mini bir bostan oluşturan çocuklar, tarımsal üretim konusunda öğrendiklerini, uygulama fırsatı buldu.

Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün katkılarıyla okul bahçesinde oluşturdukları yataklarda bulunan toprağı kompost gübreyle zenginleştiren öğrenciler, ardından 150 adet çilek ve 100 adet marul fidesini toprakla buluşturdu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Vahide Aktuğ Ortaokulu’na giderek çocuklarla birlikte çilek ve marul fidesi dikti. Fidelere can suyu vermeyi ihmal etmeyen öğrenciler, bir ürünün yetişme sürecini gözlemleyecek.

Çocukları tarıma gösterdikleri ilgi nedeniyle kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Dünyada yaşanan olaylar, tarımsal üretim ve su tasarrufunun önemini bir kez daha gösterdi. Küçük yaşlardan itibaren bu konuda bilinçlenmek, geleceğimiz için çok önemli. Vahide Aktuğ Ortaokulu öğrencileri, Nilüfer Kent Bostanları’nda öğrendiklerini kendi okullarında uygulayarak pekiştirdi. Bu sayede tarımın, üretimin ve su tasarrufunun önemini daha iyi kavradı” diye konuştu.

Öğrencileri çevreyi koruma, doğru tarım teknikleri ve su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli projeler ürettiklerini belirten öğretmen Salih Sarıbaş da, mini bostan uygulamasının çok verimli olduğunu, böylece öğrencilerin ürün yetiştirmenin önemini de öğreneceklerini söyledi.