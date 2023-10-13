Başkan Erdem vatandaşların sıkıntılarını dinledi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ‘Başkan Burada’ karavanıyla Cumhuriyet Mahallesi’nde mahalle muhtarı ve sakinlerinin talep, öneri ve şikayetlerini dinledi.

Periyodik aralıklarla mahalleleri ziyaret ederek, hizmet ihtiyaçlarını ve yaşanan sorunları yerinde inceleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ‘Başkan Burada’ buluşmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette vatandaşlarla tek tek konuşan Başkan Erdem, şikayetlerini dinledi.

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Dilek Tez’in de eşlik ettiği ziyarette vatandaşların kentsel dönüşüm, yüksek konut fiyatları, pahalılık ve altyapı ile ilgili sorunlarını dinleyen Başkan Erdem, bunlarla ilgili yaptıkları çalışmalarını anlattı.

Mahallenin aile sağlığı merkezinin yetersizliğinden bahseden vatandaşlarla da konuşan Başkan Erdem, yapının mevcut yerinde yenileneceğini kaydetti. Yer sıkıntısından dolayı aile sağlığı merkezinin başka bir yerde yapılamayacağını ifade eden Başkan Erdem, bununla ilgili iki aşamalı projenin bulunduğunu aktardı. Yeni bir yerin gösterilmesi durumunda bu yatırımı oraya da yapabileceklerini ekleyen Başkan Erdem, aksi durum olmazsa 2024 yılında yenileme çalışmasını gerçekleştireceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından pazar alanını da gezen Başkan Erdem, vatandaşlar ve pazarcılarla sohbet etti.