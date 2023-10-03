Başkan Erdem ve Yeşiltaş'tan birlik beraberlik mesajı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, göreve yeni seçilen CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve ekibini ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Kent için yapılacak çalışmalara değinen iki başkan da başarı için birlik vurgusu yaptı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ı il binasında ziyaret etti. Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Erdem ve Yeşiltaş birlik beraberliğin önemine dikkat çekti. CHP eski Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli’nin de katıldığı ziyarette Başkan Erdem, Yeşiltaş’a çalışmalarında başarılar diledi. Gelecek yerel seçimler de başarı için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Başkan Erdem, “İlçe ve il kongrelerimizi tamamladık. Artık yeni bir motivasyonla yola çıkma zamanı. Yerel yönetimlerde ilçe belediye sayımızı artırmanın yanında Büyükşehir Belediyesi’ni de kazanarak başarıyı taçlandırmalıyız. Başarı için Nilüfer ekibi olarak biz de elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nihat Yeşiltaş da Nilüfer’in, CHP için Bursa’da gurur kaynağı olduğunu belirtti. Nilüfer’in, bu konuma gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yeşiltaş, “Nilüfer’i çalışmalarımızda her zaman örnek gösterdik. Bundan sonra da birlik ve beraberliği sağlamalıyız. Halka hizmet noktasında başarı için çaba gösterirsek hedeflerimize ulaşacağız. Fikir ayrılıkları olabilir ama hepsi kongre salonlarında kaldı. Artık bütün Bursa’yı Nilüfer gibi yapabilmek için elimizden geleni yapmalıyız. Büyükşehir’i kazanarak bu hedefe ulaşacağız. CHP iktidarı için sokakta hayal kuran, umut eden insanlar var ve biz de buna cevap vermeliyiz. Ayrışmalara, kutuplaşmalara son vererek toplumu kucaklaştırmak için yola çıktık. Ortak siyaset anlayışıyla hareket edeceğiz” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Erdem, Yeşiltaş’a günün anısına hediyeler vererek çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Erdem ziyarette CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’a Nilüfer’in Hikayesi kitaplarını armağan etti.