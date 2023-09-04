Başkan Erdem zabıta teşkilatının 197. yaşını kutladı

Zabıta Teşkilatı’nın 197’nci kuruluş yıldönümünde Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, müdürlük çalışanlarını hizmetlerinden dolayı kutladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Zabıta Teşkilatı’nın 197’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Eğe ve birim çalışanlarının hazır bulunduğu ziyarette Başkan Erdem, müdürlük çalışanları ile mesleki sorunları üzerine sohbet etti.

Zabıta Teşkilatı’nın Cumhuriyet’ten önce kurulmuş bir teşkilat olduğuna dikkat çeken Başkan Erdem, görevlerini layıkıyla yerine getiren personele teşekkür etti. Müdürlük çalışanlarının belediyenin dışarıdaki gözü ve kulağı olduğunu söyleyen Başkan Erdem, “Görevlerimiz ağır, kolay değil. Vatandaşla direk birebir ilişki içerisindesiniz. Yasalara ve yönetmeliklere uyma konusunda yapmış olduğunuz uyarılarda bazen tepkilerle de karşılaşıyoruz doğal olarak. Biz yasa ve yönetmelikleri uygulamakla sorumluyuz. Dolayısıyla bu konuda hiçbir zaman taviz vermek yok. Üslubumuzu asla bozmuyoruz. Nilüfer’e ve Nilüferliler’e yakışır bir biçimde herkesle iletişim kuruyoruz. Görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.