Başkan Erdim'den Veli Dayanışma Günü'ne Destek

CHP Silivri İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Erdim, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çanta Mahallesi’nde bulunan 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu tarafından organize edilen Veli Dayanışma Günü etkinliğine katılım sağladı.

Etkinlikte öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya gelen heyet, eğitim sürecinde aile-okul iş birliğinin önemine dikkat çekti. Okul Aile Birliği’nin emeklerine teşekkür edilen buluşmada, dayanışma kültürünün çocukların başarısına olumlu etkisine vurgu yapıldı.

Başkan Derya Erdim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“En değerlilerimiz olan çocuklarımıza ve onları büyük bir özveriyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize, fedakâr velilerimize eğitim yolculuklarında başarılar diliyoruz. Birlikte daha güçlüyüz.”

CHP’li kadınların eğitime olan duyarlılığı bir kez daha gözler önüne serilirken, etkinlik sonunda okul yönetimi ve veliler Erdim ve ekibine teşekkür etti.