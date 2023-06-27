Başkan Erdoğan, belediye personeliyle bayramlaştı

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı.

Başkan Erdoğan, belediye personeliyle bayramlaştı
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Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı.

Biga Belediyesi Hizmet binasında Kurban Bayramı öncesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, belediye personeliyle tek tek tokalaşıp, Kurban Bayramını kutladı.

Başkan Erdoğan, personele mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri dileklerinde bulundu.