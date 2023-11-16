Başkan Erdoğan'dan Ankara ziyaretleri

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ankara'da AK Parti Meclis Grup Toplantısına katıldı ve bir dizi ziyarette bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Ankara ziyaretleri
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ankara’da AK Parti Meclis Grup Toplantısına katıldı ve bir dizi ziyarette bulundu.

"Biga’mız için Ankara’dayız. GönüllerinŞehriBiga’mız için başkentimiz Ankara’da temaslarda bulunduk." sözleriyle Ankara’da gerçekleştirilen ziyaretleri takipçilerine duyuran Başkan Erdoğan, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’yı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’i, AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Özdemir’i, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’i ve AK Parti MKYK Üyesi 27. Dönem Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bülent Erdoğan ziyaretlerin ardından açıklamasında, "Büyük hedeflere yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı için, GönüllerinŞehriBiga için çalışmaya devam" dedi.