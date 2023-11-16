Başkan Erdoğan'dan Ankara ziyaretleri
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ankara'da AK Parti Meclis Grup Toplantısına katıldı ve bir dizi ziyarette bulundu.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ankara’da AK Parti Meclis Grup Toplantısına katıldı ve bir dizi ziyarette bulundu.
"Biga’mız için Ankara’dayız. GönüllerinŞehriBiga’mız için başkentimiz Ankara’da temaslarda bulunduk." sözleriyle Ankara’da gerçekleştirilen ziyaretleri takipçilerine duyuran Başkan Erdoğan, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’yı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’i, AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Özdemir’i, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’i ve AK Parti MKYK Üyesi 27. Dönem Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Bülent Erdoğan ziyaretlerin ardından açıklamasında, "Büyük hedeflere yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı için, GönüllerinŞehriBiga için çalışmaya devam" dedi.