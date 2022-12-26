Başkan Erdoğan: Her Meseleyi Samimiyetle Konuşuyoruz

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, hane ziyaretlerine devam ederek vatandaşları samimiyetle dinliyor.

Vatandaşı rehber edinen, istişare kültürü ve samimiyetle hemşehrilerini ziyaret eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 7’den 77’ye herkesi dinlemeye devam ediyor. Hemşehrilerini evlerinde ziyaret eden, talep ve önerileri dinleyerek sohbet eden Başkan Erdoğan hizmet ve gönül köprüleri kuruyor.

Ziyaretlerini ara vermeden sürdüren Başkan Erdoğan, son olarak eşi Feride Erdoğan ve kızı Zeyneb ile birlikte Arslan ailesine konuk oldu. Biga’yı daha güzel hale getirmek istediklerini ve her meseleyi samimiyetle konuştuklarını söyleyen Başkan Erdoğan, “Hemşehrilerimiz ile mümkün olduğunca bir araya gelmeye çalışıyor her meseleyi samimiyetle konuşuyoruz. Daha iyi, daha güzel bir Biga için emek veriyoruz. Hane ziyaretlerimiz çerçevesinde Arslan ailesine misafir olduk. Samimi sohbetleri ve misafirperverliklerinden ötürü kendilerine çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.