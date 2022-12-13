Başkan Erdoğan: Yerli mala yönelmeli ve üretmeliyiz

Biga Belediyesi Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde Biga merkezindeki anasınıfı, ilkokul ve ortaokullara 10 ton elma dağıttı.

Biga Belediyesi, 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde ilçe merkezindeki yaklaşık 9 bin anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencisine elma dağıttı. Yerli Malı Haftası olarak bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen etkinliğe, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’da katıldı. Başkan Erdoğan, öğrencilerin Yerli Malı Haftası’nı kutlayarak elma ikram etti.

“Ağaç yaşken eğilir” diyen Başkan Erdoğan, “Biga Belediyesi olarak Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla ilçe merkezimizdeki tüm anaokul, ilkokul ve ortaokullarımızda toplamda 10 ton elma dağıtımı gerçekleştirdik. Yerli üretim elmaları öğrencilerimizle paylaşarak, yerli tüketim bilincinin küçük yaşlarda edinilmesi konusunda farkındalık yaratmaya çalıştık. Ağaç yaşken eğilir anlayışıyla gelecek neslimizin çocukluktan itibaren bilinçli olmasına bir nebze de olsa katkı vermek istedik. Yerli ve milli kaynaklarla üretim yapmaya ve bu ürünleri tüketmeye yönelimin önemine dikkat çektik. Gıdadan teknolojiye çok geniş yelpazeyi kapsayan bu konuyla ilgili oldukça hassas olmalıyız. Bu vesileyle yerli ve milli olana, onu hem üretmeli hem de tüketmeliyiz” dedi.