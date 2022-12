Başkan Erdoğan: Yüzünüzdeki Gülücük Kalplerde Açan Güle Dönüşüyor

TAKİP ET

Biga Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ‘Sevgi Varsa Engel Yok’ temasıyla program düzenledi. Programda konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Yüzlerinizdeki gülücük, her birimizin kalbinde açan birer güle dönüşüyor. İyi ki varsınız” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günün nedeniyle, ‘Sevgi Varsa Engel Yok’ sloganıyla Cumhuriyet Düğün Salonu’nda düzenlenen programa Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek üyeleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Engelsiz bir dünyanın sevgi ve farkındalıkla mümkün olduğunu belirten Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Bugün bu anlamlı günde burada olmaktan, sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü yüzlerinizdeki gülücük, her birimizin kalbinde açan birer güle dönüşüyor. Konuşmama bu duygularla başlayarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, şehrimizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Engelsiz bir dünyanın da; sevgiyle, farkındalıkla ve toplumsal duyarlılığın artmasıyla mümkün olduğuna inanıyorum. Bugün sevginin en güzel halini hatırladığımız özel bir gün. Sevgiyi paylaşarak tüm engelleri aşacağımız, farklılıkların ortadan kalktığı bir dünyanın umut edildiği bir gün. Sevgi varsa engel yoktur, sevginin aşamayacağı engel yoktur. Siz kardeşlerimizin yanlarında olmaya ve haklarını korumaya devam ediyoruz. Sizlerin azim ve kararlılığı, bizlerin çalışma ve gayretleriyle bir bütün olmayı kalpten sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi engelsiz ve erişilebilir bir Biga anlayışıyla gönüllerinize dokunmak için var gücümüzle daha iyisinin peşinde oluyoruz” dedi.

Biga Belediyesi’nin engellilere yönelik destek ve projelerine değinen Başkan Erdoğan, “Bu anlayışla şehrimizin tamamına hizmet verebilecek potansiyeldeki her bir insanımıza nefes olacak Çavuşköy Açık Hava Spor Kompleksi ve Engelsiz Yaşam Merkezi için önemli bir adım attık. Mahallemizin girişindeki köprünün hemen sol tarafında kalan 122 bin metrekarelik araziyi bedelsiz olarak Belediyemize kazandırdık. Ayrıca bu alana medeniyetimizin ve kültürümüzün yaşayacağı Atlı Binicilik ve Okçuluk Tesisi kazandırmayı planlıyoruz. Çavuşköy Özel Eğitim Okulumuzun hemen arka tarafından yapmayı planladığımız bu projemizle ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle, otizmli, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar at üstünde tedavi olarak bilinen “Hipoterapi” yöntemi ile rehabilite edilip sağlığına kavuştuğunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca biliyorsunuz Biga’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinliklerinde şehrimize kazandırdığımız Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuzda yüzme yarışları oldu. Benim en çok duygulandığım an orasıydı. Çünkü küçük yaş grubu çocuklarımızın iki metre derinliğindeki havuzda gösteri yüzüşü yapmaları, özellikle engelli çocuklarımızın o havuzda yüzmesi beni çok duygulandırdı” diye konuştu.

Başkan Erdoğan, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Sevgi Varsa Engel Yok temasıyla düzenlediğimiz bu özel programımızda birbirinden renkli etkinliklerle eğleneceğiz. Hem eğlendiğimiz gibi hem de verdiğimiz mesajlarla farkındalık oluşturacağız. Öte yandan Biga Engelliler Derneği yönetimine, ilçemizdeki Çavuşköy Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu, Naz, Rengin ve Murat Nohutçu gibi özel rehabilitasyon merkezlerinin vefakar ekibine, okullarımızın özel eğitim sınıfı öğretmenlerine gösterdikleri üstün çalışma ve gayretlerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, Biga’mızdaki tüm engelli vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm engelli kardeşlerimizin aileleri ile birlikte huzur ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürmelerini diliyorum.”

Biga Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak, “Gözlerinizin görmediğini doğadaki binbir rengi göremediğinizi ya da yürüyemediğinizi gönlünüzce koşamadığınızı fikirlerinizi ifade edemediğinizi tek başına yemek yiyemediğinizi sevdiklerinizin sesini duyamadığınızı hiç düşündünüz mü? Bugün gündeme gelen engelliler işte her gün böyle yaşıyorlar. Toplumun ayrılmaz parçası olan biz engelliler umutla ve geleceğe güvenle bakabilmemizi sağlayacak imkanlara kavuşturulmamız devletimizin öncelikleri arasında yer alıyor. Bu konuda Kaymakamlıklara, Belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına çok iş düşüyor. Dernek olarak da elimizden geldiğince engelli kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından sanatçı Sevgi Onur’un şarkılarıyla doyasıya eğlenen ve oynayan katılımcılar sihirbaz, jonglör, maskotlar ve palyaço ile keyifli anlar yaşadı.