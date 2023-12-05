Başkan Ergin'den Altınova'ya modern kapalı pazar yeri

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova Pazaryeri’nin zemin dolgularının tamamlanarak çok yakında temel atma töreninin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova’ya modern, kapalı bir pazaryeri kazandırmak için düğmeye bastı. Başkan Ergin, "Söz verdiğimiz gibi! Altınova’da modern kapalı pazaryerinin yapımına başladık ve zemin dolguları hızla devam ediyor. 8 bin 600 metrekare uzay çatılı kapalı alanda hizmet verecek yeni pazaryeri, 90’ın üzerinde beton blokla ayakta duracak. Ve çok yakında temel atma törenini gerçekleştireceğiz” dedi.

Altınova’da, tarım ve ticaret’in yeni merkezi olacak pazaryerinin 30 bağımsız dükkanıyla yedi gün hizmet verecek bir yaşam alanının oluşturulacağını vurgulayan Belediye Başkanı Mesut Ergin şunları söyledi:

“Geleceğin Ayvalık’ını, Ayvalık’ın geleceğini inşa ediyoruz. Altınova’mıza ve tüm memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Zemin dolgusunun tamamlanması ve temel atımının ardından pazaryerinde hız kesmeden yapım çalışmalarına başlıyoruz ve kısa süre içerisinde hizmete açılacak, tarım kenti Altınova’ya modern kapalı bir pazaryeri çok yakışacak. Mülkiyeti Ayvalık Belediyesi’ne ait olan alanda yapılacak olan Altınova Pazaryeri, gerek kırsal mahallerden pazara gelen vatandaşlarımız olsun, gerekse Altınova’da yaşayan vatandaşlarımızın çok sık kullandığı ve yenilenmesini istediği bir alandı. Altınova Modern Kapalı Pazaryeri’ni kısa sürede tamamlayıp, esnafımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.