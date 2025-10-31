Başkan Erkan Aydın'dan Altınova Mahallesi'ne ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, cuma namazı çıkışı mahalle ziyaretlerini sürdürerek vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Her hafta farklı bir mahallede Cuma namazını kılarak vatandaşlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu kez Altınova Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle halkının sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Erkan Aydın’a Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı’nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları ile meclis üyeleri eşlik etti. Samimi sohbetlerin yaşandığı ziyarette vatandaşlar, belediye hizmetleriyle ilgili görüşlerini doğrudan Başkan Aydın’a iletti.

"Sosyal Belediyeciliğin Özü Halkın Arasında Olabilmektir"

Vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunan Başkan Erkan Aydın, yapmış oldukları mahalle ziyaretlerinin sorunların çözümüne büyük katkı sağladığını ifade etti. Başkan Aydın, "Her hafta olduğu gibi bu hafta da, mahallelerimizde halkımızla buluşuyor, düzenlenen etkinliklere katılıyor ve yerinde incelemeler yapıyoruz. Yapılan çalışmaları bizzat sahada görmek, hem muhtarlarımızın hem de vatandaşlarımızın taleplerini yüz yüze, gönülden dinlemek bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu uygulamadan aldığımız geri dönüşler bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 45 mahallemizi bu şekilde ziyaret ettik. Elbette bu ziyaretlerimiz sadece bir başlangıç. Bundan sonra aynı kararlılıkla, aynı sevgiyle devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki, sosyal belediyeciliğin özü halkın arasında olmak, onların gözlerine bakarak ihtiyaçlarını dinlemek, yapılan her çalışmayı yerinde görmektir" dedi.

Altınova Mahalle Muhtarı Vildan Şentürk ise desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a yürekten teşekkür etti.