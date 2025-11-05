Başkan Erkan Aydın gönüllere dokundu

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Hocahasan Mahallesi sakinleriyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Mahalledeki sorunları yerinde inceleyen Başkan Aydın, vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm sözü verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve başladığı günden bu yana kesintisiz sürdürdüğü mahalle ziyaretleri programına bir yenisini daha ekledi. Hocahasan Mahallesi’nde düzenlenen kahvaltıda Başkan Erkan Aydın’a CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz’ün yanı sıra Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Hizmetleri yerinde planlamak hedefiyle mahalleleri gezdiklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hem vatandaşların taleplerini dinledi hem de belediyenin devam eden ve planlanan projelerine dair bilgiler verdi. Halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Başkan Aydın, "Bugün, mahalle kahvaltılarımızın 38’ncisini sizlerin huzurunda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Zaman su misali akıyor. Bir buçuk yılı geride bıraktık. Mahallelerimizde düzenlediğimiz her buluşma bizleri sizlere bir adım daha yaklaştırıyor. Muhtarlarımız sorunlara hakim, çözüm için gece gündüz emekteler. Bizler de sizleri ziyaret edip taleplerinizi dinlemek, elimizden geldiğince hayata geçirmek istiyoruz. Aynı zamanda köylerimizde ve mahallelerimizde yapılan etkinlikler, dernek faaliyetleri gibi birçok organizasyonda bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Katılımınızla güç verdiniz, soframızı bereketlendirdiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Hocahasan Mahalle Muhtarı Mustafa Yargıç ise sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma nedeniyle Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aydın, mahalle sakinlerinin taleplerinin en kısa sürede karşılanacağının sözünü vererek, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.