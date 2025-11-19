Başkan Erkan Aydın İstiklal Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ziyaretleri kapsamında İstiklal Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Aydın, "İçinde bulunduğumuz şartlarda, en yüksek gayret ve verimle Osmangazi’ye hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Osmangazi İlçesi’nde bulunan 136 mahallenin sorularını birinci ağızdan dinlemek için mahalle sakinleriyle buluşmalar düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, son olarak İstiklal Mahallesi’ni ziyaret etti. Kahvaltı programına Başkan Erkan Aydın’ın yanı sıra CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, İstiklal Mahalle Muhtarı Mümin Gözyılmaz, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle sakinleri ile bölge esnafı katılım gösterdi.

Bugüne kadar 40’ın üzerinde mahalleyi ziyaret ederek gönüllere dokunduklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Muhtarlarımız bizleri en iyi anlayan, vatandaşın derdine ilk dokunan en güçlü destekçilerimizdir. Vatandaşlarımızın talepleri önce onlara, ardından bizlere ulaşır. Biz de bu sesleri hem birimlerimize hem de yönetim kadromuza titizlikle iletiriz. Elbette talepler sınırsız, imkanlarımız ise sınırlı. Yine de içinde bulunduğumuz şartlarda, en yüksek gayret ve verimle Osmangazi’ye, Bursa’mıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Mahallelerde sizlerle buluşmak bizler için hem bir hasret giderme hem de taleplerinizi doğrudan dinleme yoludur. Bu nedenle fırsat buldukça sizlerle aynı sofrayı paylaşmaya büyük önem veriyoruz. Her mahallede olduğu gibi burada da güler yüzle karşılandık. Yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

İstiklal Mahalle Muhtarı Mümin Gözyılmaz da, "Bu dönem muhtarlık görevine gelmiş biri olarak, başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza ulaşma konusunda hiçbir zaman zorluk yaşamadığımı özellikle belirtmek isterim. Samimiyetle söylüyorum; gerek bürokratlarımız, gerek müdürlerimiz, özellikle de temizlik müdürlüğü ekibi her konuda yanımızda oldular ve canla başla çalıştılar. Mahallemizde hangi sorun olursa olsun, her an ulaşabildiğimiz bir belediyeye sahip olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim. Mahallemizi ziyaret edip bizleri onurlandırdığı için başkanımız Erkan Aydın’a bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşların istek ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Erkan Aydın, sorunların imkanlar dahilinde çözüleceğinin sözünü verdi. Esnaf ziyaretleriyle mahalle turuna devam eden Aydın, daha sonra muhtarlık binasına uğrayarak mahalleye dair çalışmaları değerlendirdi. Programı kapsamında Hülya Şahnaoğlu Anaokulu’nun minikleriyle de bir araya gelen Aydın, çocukların ilgisiyle keyifli vakit geçirdi. Günün sonunda ise Altınok Spor Kulübü’nü ziyaret eden Başkan Aydın’a, kulüp yönetimi tarafından forma hediye edildi.