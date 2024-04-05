Başkan Ertaş: 'Şimdi 7/24 çalışma zamanı'

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilk mesai gününde belediye bünyesinde ki daire müdürlerini topladı. Belediye işleyişi ve yeni dönemin yol haritasının konuşulduğu toplantıda Başkan Ertaş, hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için 7/24 esasına dayalı bir çalışma prensibi içerisinde olacaklarını ifade etti.

Göreve başlamasının ardından ilk mesai gününde belediye bünyesindeki daire müdürleri ve meclis üyeleriyle bir araya gelen Edremit Belediye Başkanı Ertaş, mevcut durum ile ilgili brifing aldı.

Edremit’in daha yaşanabilir bir kent olması için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti. Hedeflerine ulaşmak için tüm ekiplerin uyum içinde çalışması gerektiğini vurgulayan Ertaş, halka yönelik hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için 7/24 esasına dayalı bir çalışma prensibi benimsediklerini dile getirdi.

Başkan Ertaş, Ramazan Bayramı süresince dahi işlerin aksamadan yürütüleceğini belirterek, bu süreçte tüm ekiplerin sahada olacağını ve gereken hizmetleri kesintisiz bir şekilde sunacaklarını söyledi. Ayrıca, birlik ve beraberlik içinde daha güzel bir Edremit için çalışacaklarını vurgulayan Ertaş, kentin vizyonunu değiştirerek Edremit’i marka bir kent haline getireceklerini ifade etti.