Başkan Ertaş, belediye ekibiyle çalışmaları değerlendirdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye yönetim kadrosu ile bir araya gelerek kent genelindeki çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Ertaş; başkan yardımcıları, özel kalem müdürü, fen işleri müdürü ve fen işleri saha sorumlularıyla kahvaltı programında buluştu. Toplantıda, ilçe genelinde devam eden ve planlanan projeler ele alınırken, mevcut çalışmaların durumu hakkında istişare yapıldı.

Programda, yürütülen hizmetlerdeki eksikler ve öncelikli ihtiyaçlar masaya yatırılırken, sorumlu birimlerin talep ve önerileri de dinlendi. Karşılıklı fikir alışverişiyle çalışmaların daha verimli hale getirilmesi için değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Ertaş, Edremit’in gelişimi, değişimi ve daha güzel bir kent haline gelmesi için sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür ederek, çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.