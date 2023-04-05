Başkan Ertuğrul Çetin minik yüreklere dokundu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, iftar öncesi ilçe halkının kapısını çalarak vatandaşları ziyaret ediyor.

Pursaklar Belediyesi, Aşevi aracılığı ile ilçede hasta, yalnız yaşayan ve yemek yapamayacak durumdaki vatandaşların evlerine sıcak yemeklerini gönderirken, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de iftar öncesi vatandaşların kapılarını çat kapı çalarak yüzleri güldürmeye devam ediyor. Şahin ailesinin kapısını çalıp, aile üyeleri ile bir süre sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, çocuklarla yakından ilgilenip çeşitli hediyeler vererek, minik yüreklerin kalplerine dokundu.

‘‘Ramazan birlik, beraberlik, kardeşliğin ayı’’

Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşları evlerinde ziyaret ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Ramazan birlik, beraberlik, kardeşliğin ayı. Bu günleri bizler de fırsat bilerek hemşerilerimizin iftar öncesi kapılarını çalarak hasbihal ediyoruz. Ramazan ayının güzelliklerini vatandaşlarımızla birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyorum. Bu nedenle rahmet ve mağfiret ayının maneviyatını ve huzurunu kıymetli hemşerilerimizle birlikte yaşamaya, büyüklerimizin ellerini öpüp, küçüklerimizin başlarını okşamaya devam edeceğiz" dedi.