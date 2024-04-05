Başkan Fazlaca ilk mesaiye nikah kıyarak başladı

31 Mart Yerel seçimlerinde Altınova Belediye Başkanlığını kazanan Yasemin Fazlaca, görevine başladığı gün ilk nikhını kıydı.

Başkan Fazlaca ilk mesaiye nikah kıyarak başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

31 Mart Yerel seçimlerinde Altınova Belediye Başkanlığını kazanan Yasemin Fazlaca, görevine başladığı gün ilk nikâhını kıydı.

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca’nın ilk gün mesaisi, ilçenin tanınan ve sevilen gençlerinden Merve Çelik ve Özgür Palaşoğlu çiftinin nikahını kıymak oldu. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan yasemin Fazlaca, “Altınova Belediye Başkanı olarak göreve başladığım ilk günün heyecanını, sevgi dolu bir nikah töreniyle taçlandırmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Benim için çok anlamlı olan bugünde sevgili çiftimiz Merve Çelik ve Özgür Palaşoğlu çiftimize bir ömür mutluluklar dilerim. Sevincinizi paylamak benim için çok anlamlıydı” diye konuştu.

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Başkan Fazlaca, gelin ve damada sevgi ve saygıyı elden bırakmamalarını tavsiye ederek, evlilik cüzdanını Merve Palaşoğlu’na takdim etti.

Altınova Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen nikâh törenine genç çiftin aileleri ve çok sayıda seveni katıldı.