Başkan Gökhan Yüksel: 'Kartal'da yaşam ve spor alanlarımızın sayısını artırıyoruz'

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçedeki beden eğitimi öğretmenleri ile kahvaltılı programda bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Başkan Yüksel, Kartal’da yaşam ve spor alanları sayısının artmaya devam ettiğini ifade ederek, Kartallı çocukları ve gençleri sporun farklı alanlarıyla tanıştırdıklarını kaydetti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Basın ve Yayın Müdürü Hüseyin Güler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Deniz Şahin ile çok sayıda beden öğretmeni katıldı.

“Yetiştirdiğiniz öğrencilerden biri olarak aranızdayım”

Etkinlikte konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, eğitim hayatında beden eğitimi dersinin kişisel hayatına olumlu katkılarından söz ederek, “Yetiştirdiğiniz öğrencilerden biriyim. Ne kadar büyük emekler harcadığınızı yakından biliyorum. Daha önce de anlatmıştım. Benim hayatımda beden eğitimi öğretmenimin yeri çok ayrı. Birçok spor dalıyla, kıymetli Ateş Hocam sayesinde tanıştım. Onun bilgi ve birikiminden çok faydalandım. Spor sayesinde arkadaşlık ilişkilerinin nasıl geliştiğini gördüm. O yüzden emeğinize, yüreğinize sağlık. Dokunduğunuz her çocuk, yarınlara hazırlanıyor. Bu anlamda sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Hayallerimizin gerçek sahipleri sizlersiniz”

Kartal’da özellikle gençleri ve çocukları sporun farklı branşlarıyla tanıştırdıklarını kaydeden Kartal Belediye Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim de çocukluğumun geçtiği Atalar Mahallesi’nde bir toprak saha vardı. Orayı bir spor tesisi ve spor kompleksine dönüştürdük. Yakın zamanda da bir spor parkımızı daha Karlıktepe Mahallesi’nde tamamlamış olduk. Bahsettiğim alanda bir de tenis kortunu hizmete açıyoruz. Kartallı çocukları sporun farklı branşlarıyla buluşturuyoruz. Hayallerimizin gerçek sahibi sizlersiniz. İlçemizin birçok noktasını; yaşam ve spor alanlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz.”

“Çocuklarımızı ve gençlerimizi sporun farklı branşlarıyla buluşturuyoruz”

Konuşmasının devamında, Kartal’daki spor ve yaşam alanlarının yanında, 50’ye yakın yeni parkın hizmete açıldığını ifade eden Başkan Yüksel; “Kartal’ın yeşil alanlarını imara açmak aklımızdan ucundan dahi geçmiyor. Biz yerelden yetişen yöneticiler ve siz kıymetli öğretmenlerimiz, aynı hedefe doğru koşuyoruz. Ülke olarak, çok zor günlerden geçiyoruz. Bu zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Bilimi kendimize rehber ederek aşacağız. Kartal’ın daha farklı bölgelerinde de park çalışmalarına hızla devam ediyoruz. 50’ye yakın yeni parkı Kartallı komşularımızın hizmetine sunduk. En önemsediğimiz çalışmalardan biri de Cevizli Yaşam Merkezi. Orada yarı olimplik bir yüzme havuzumuz olacak. Bu projenin sizleri de çok yakından ilgilendirdiğini düşünüyoruz. İnanıyorum ki, orada da hep beraber Kartallı çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dokunduğunuz ve kazanmaya çalıştığınız her öğrenci çok kıymetli” şeklinde konuştu.