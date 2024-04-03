Başkan Gökhan Yüksel, iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu

Kartal Belediyesi’nin Ramazan ayı dolaysıyla gerçekleştirdiği mahalle iftarının bu seferki adresi Soğanlık Gümüşpınar Mahallesi oldu. 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından gerçekleştirilen iftarda Başkan Gökhan Yüksel, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. İftar noktasında vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Başkan Gökhan Yüksel’e mahalle sakinleri ve çocukların ilgisi ise yoğun oldu.

Defneli Caddesi’nde gerçekleştirilen mahalle iftarında orucunu vatandaşlarla aynı sofrada açan Başkan Gökhan Yüksel, iftar saatinde müezzin Vedat Özbaş’ın okuduğu duaya da eşlik etti. Bölge halkının yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılaşan Kartal Belediye Başkanı, iftar boyunca vatandaşlarla sık sık sohbet etti. İftara katılan Kartallılar, belediyenin bu etkinliği düzenleyerek Ramazan ayında birlik ve beraberlik duygusunu yaşatmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çocuklardan Başkan Yüksel’e yoğun ilgi

Vatandaşlar, iftarın ardından Kartal Belediyesi’nin hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik düzenlediği geleneksel Ramazan eğlencesine de yoğun katılım gösterdi. 7’den 70’e Kartallı etkinliklere katılarak gösterileri takip etti. İftar yemeğinin ardından Başkan Yüksel, Çankırılılar Derneği’ni de ziyaret etti. Sanatçı Murat Teker’in sahne alarak şarkılarla renk kattığı Ramazan eğlencelerinde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile fotoğraf çektirmek için yarışan minikler, bir yandan da kendileri için kurulan stantlarından pamuk şeker ve patlamış mısır alarak geleneksel Ramazan eğlencelerinin tadını çıkardı.