Başkan Gümüş 'Gün dayanışma günü'

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde başlatılan yardım seferberliğinin devam ettiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, deprem bölgesine giden Menteşe Belediye ekiplerinin bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırma çalışmalarına destek verdiklerini, bölgede görev yapan su tankerinin de su ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Başkan Gümüş açıklamasında şunları söyledi: “Arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine giden ekiplerimiz bölgede yürütülen çalışmalara ve enkaz kaldırma faaliyetlerine devam ediyor. Yine Menteşe’den giden belediyemize ait su tankeri ihtiyaç duyulan her yere su takviyesinde bulunuyor. Cenaze aracımız deprem bölgesinde farklı illerde cenaze hizmeti veriyor. Öncü araçlarımız, kamyonetlerimiz ve kamyonlarımız bölge için yardım faaliyetlerine destek vermeye devam ediyor. Bunun yanında deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan yakacak odunlar belediye ekiplerimiz tarafından kesilip deprem bölgesine gönderilirken, Menteşe’ye gelen depremzedeler için de yardımlar toplanıyor”

Menteşe’ye gelen depremzedelere gıda yardımı

Deprem bölgesinden Menteşe’ye gelen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Gümüş; “İlçemize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için gerek sosyal medyadan gerekse yayın yolu ile duyurular gerçekleştirdik. Sağ olsunlar vatandaşlarımız çok kısa sürede çağrılarımıza cevap verdi. Herkese çok teşekkür ediyor, bu vesileyle de çağrımızı tekrarlamak istiyorum. Gün dayanışma günü. Menteşe’ye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını, özellikle gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlarımız desteklerini belediyemize ait Kışla Parkı içerisinde bulunan El Ele Butik Dayanışma Merkezi ile Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi’ne (MEGEM) ulaştırabilirler. Destek vermek isteyen ya da desteğinin adresinden alınmasını isteyen vatandaşlarımız da 0 530 897 48 01 - 0 252 214 48 80 ve 0 252 212 68 34 numaralı telefonları arayabilirler. Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz” dedi.