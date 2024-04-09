Başkan Gürel, 'Konut rezerv alanı üretmekte önümüzdeki süreçte çabalarımız olacak'

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, "Konut rezerv alanı üretmekte önümüzdeki süreçte çabalarımız olacak” dedi.

Yalova Belediye Meclisi’nin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk olağan toplantısı Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel başkanlığında RDKM’de gerçekleştirildi. Mecliste gizli oylama ile meclis 1. başkanvekili seçimi, 2. başkanvekili seçimi, 2 asil katip üye seçimi, 2 yedek katip üye seçimi ve belediye encümenine 3 üye seçimi yapıldı. Birleşimde ayrıca Plan Bütçe, İmar ve Şehircilik, Trafik Düzenleme ile İsim komisyonlarına üye seçimi de gerçekleştirildi. Seçimlerin tamamlanması sonrasında 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporu okunarak meclisin bilgisine sunuldu.

AK Parti Grup Sözcüsü Fatih Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada kentsel dönüşüm gibi kentin menfaatine olan konularda destekçi olacaklarını ifade etti.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, şunları kaydetti:

“Çok yoğun bir süreci hep beraber geride bıraktık. Yalova küçük bir yer. Herkes birbiriyle en azından tanışık. Akrabalık, dostluk ilişkilerinin çok yoğun olduğu bir yöre. Bizim bunu avantaj olarak kullanmamız lazım. Esasında küçük bir şehirde yaşıyoruz ve bu şehir bütün Türkiye’ye birçok konuda örnek olabilir. Güzellikte, ulaşım çözümede olabilir. Bu arada kentsel dönüşümde ve ulaşımda yapılacak çalışmalara söylediğiniz destek içeriği çok önemli. Konut rezerv alanı üretmekte önümüzdeki süreçte çabalarımız olacak. Bu konu ve buna benzer konularda, depremle ilgili konularda, esas birinci öncelik can güvenliği olduğundan grupların böyle bir çalışmaya girmesi çok doğru ve güzel olur. Burada tabi ki CHP grubu sayısal olarak fazla ama birçok kararı hep beraber alacağız. Bu sürekli siyaseten yarış yapıp birbirimizle savaş yapacağız anlamına gelmez. Daha önceki meclislerde olduğu gibi herkes doğru bildiğini söyleyecek. Olabildiğince belediye yönetiminde şeffaf, hukuka aykırı herhangi bir durum olmadan, mali duruma dikkat ederek, çünkü belediyenin mali durumu iyi değil.”