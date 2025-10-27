Başkan Gürkan: 'Mahalle başkanları, partinin sahadaki kalbidir'

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın 60. İl Danışma Meclisi toplantısında salondakilere seslenen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, mahalle başkanlarının partinin ’sahadaki kalbi’ olduğunu söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın 60. İl Danışma Meclisi toplantısı, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen, Osman Mesten, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz ve Mustafa Yavuz’un yanı sıra AK Parti Bursaİl Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa’daki 11 AK Partili belediye başkanı, 17 ilçe başkanı ve mahalle başkanlarının katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, mahalle başkanlarının partinin "sahadaki kalbi" olduğunu vurguladı. "Bu toplantı bir danışma meclisinden çok daha fazlasıdır; bir gönül buluşmasıdır." diyen Gürkan, "Sizler bu davanın sahadaki vicdanı, emeği, yüreğisiniz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi; mahalle başkanları bu partinin bel kemiğidir" ifadelerini kullandı.

Mahalle başkanlarının gece gündüz demeden vatandaşla birebir temas kurduğunu hatırlatan Gürkan, "Sizlerin emeği olmadan bu dava ayakta duramaz. Cumhurbaşkanımızın sizlere olan güveni tam, bizim size olan inancımız sonsuzdur" dedi.

"Su şehri Bursa, CHP belediyeciliğiyle susuzluğun şehri oldu"

Konuşmasında CHP’li belediyelere eleştirilerde bulunan Gürkan, Bursa’daki su sıkıntısına da şu şekilde değindi;

"Bir zamanlar su şehri olarak anılan Bursa, bugün susuzlukla anılır hale geldi. Kaynaklarıyla övündüğümüz bu şehirde vatandaş musluğunu açtığında su bulamıyor. Bu vizyon eksikliğinin bir sonucudur. Biz Bursa’nın susuzluğunu da çözeceğiz, yeniden bereketin ve hizmetin şehri yapacağız" dedi.

"Bu hizmetleri yapmak vizyon meselesidir"

Bursa’nın sorunlarının vizyon eksikliğinden kaynaklandığını ifade eden Gürkan, "Yağmur yağıyor ama su yok; çünkü sorun su değil, vizyon sorunu. Biz bu kenti vizyonla, akılla, planla yöneteceğiz. Eğitim, sağlık ve ulaşım alanındaki yatırımlar ortadadır. Sadece iki yılda Bursa’ya 60 milyar liralık yatırım kazandırdık. Bu, AK Parti hizmet anlayışının somut göstergesidir" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye, süreci yeni bir dönemin haberci"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin güvenlik alanında geldiği noktaya dikkat çeken Gürkan, "Bugün artık terörsüz bir Türkiye’den bahsedebiliyoruz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle başlatılan kararlı mücadele sonucunda ülkemiz yeni bir döneme girdi. Artık sadece sınırlarımız içinde değil, sınır ötesinde de huzuru hissediyoruz. Dünyanın savaş ve kargaşa içinde olduğu bir dönemde, AK Parti’nin inşa ettiği güçlü devlet yapısı sayesinde ülkemiz huzur ve güven ortamını koruyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen "Yüzyılın Konut Projesi - Ev Sahibi Türkiye" programına değinen Gürkan, Bursa’ya kazandırılacak yeni sosyal konut müjdesini hatırlattı. Gürkan, "Yapımına daha önce başladığımız 8 bin 656 konutla birlikte, Bursa’mıza 15 bin 625 yeni sosyal konut daha kazandırarak hemşehrilerimizi ekonomik, sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturacağız." diyen Gürkan, "Bu büyük vizyonun öncüsü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Her yeni üye, bu davanın köklerine dikilen bir fidan"

Teşkilat çalışmaları ve üye seferberliği konusuna da değinen Gürkan, "Her yeni üye, Cumhurbaşkanımıza olan sevginin ve güvenin göstergesidir. Bizim gücümüz, teşkilatımızın gücüdür" diyerek sahadaki çalışmaların önemine dikkat çekti.

Yeni üye kazandıran mahalle başkanlarına plaketleri takdim edildi. Bu çerçevede, Yıldırım Hacısayfettin Mahalle Başkanı Vedat Kolaçoğlu, Osmangazi Soğanlı Mahalle Başkanı Mustafa Erden, Gürsu Kumlukkalan Mahalle Başkanı Suat Uzun, Osmangazi Bağlarbaşı Mahalle Başkanı Bülent Yasa, İnegöl Yunusemre Mahalle Başkanı Rahim Seydul ve Keles Düvenli Mahalle Başkanı Yaşar Gülşen, emek ve gayretleri dolayısıyla ödüllendirildi.

Plaket töreninin ardından, mahalle başkanlarının hem AK Sistem üzerinden hem de sözlü olarak ilettikleri soru, öneri ve talepler, İl Başkanı Davut Gürkan ve milletvekilleri tarafından tek tek yanıtlandı.