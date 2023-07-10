Başkan Gürkan, iddiaları yalanladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Bursa’dan Hatay’a 500 otobüs ile vatandaşlık alan Suriyelileri oy kullanmak için taşıyorlar” şeklinde yaptığı paylaşıma AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan sert tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yaptığı açıklamada, “Sözcü’de bu haberi görmeden 10 dakika önce Via Port AVM’te girdim. Saat erken olduğu için kimse yoktu. 1 kişi yanıma geldi. Seçimlerde Bursa’dan Hatay’a 500 otobüs ile vatandaşlık alan Suriyelileri oy kullanmak için taşıdıklarını söyledi. Yerel seçimler Türkiye için ama özellikle İstanbul, Bursa, Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa için büyük bir şans. Zafer Partisi belediye başkanları bu iller üzerindeki sığınmacı baskısını ortadan kaldıracaklar. Öncelikle sığınmacılara ekonomik ve sosyal yardımı durduracağız. İş yeri açmalarına izin vermeyeceğiz. Önceden açılanları en etkili şekilde denetleyeceğiz. Bir kaç ailenin aynı evde oturmasına izin vermeyeceğiz. Belediye zabıtası ile etkili güvenlik denetimi yapacağız. Sığınmacılar için ayrılanlar hariç park ve benzeri sosyal tesislerin sığınmacılar tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğiz. (Ayrımcılık bu diyenlere, evet ayrımcılık. ABD’de eğer yaşadığınız eyalette üniversiteye giderseniz daha ucuzdur. Başka eyaletten veya ülkeden gelirseniz daha pahalı. Evet Türkler lehine ayrımcılık yapacağız.) kamu düzenini bozanlara belediye hizmeti vermeyeceğiz: Vatanlarına dönmek isteyenlere yol masrafı desteği vereceğiz. Zafer Partisi’ne güvenin: Biz yollarız” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ümit Özdağ’ın yaptığı iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Siyasetçi dediğin elinde belge olmadan çıkıp açıklama yapmaz. Ama bu söylediğim dürüst siyaset yapanlar için geçerli. Dezenformasyonu ve yalanı siyasetinin merkezine koyup ülke gündemini gerçek olmayan, hayal ürünü açıklamalarla, iftiralarla meşgul eden siyasetçiler için geçerli değil. Siyaset sorumluluk gerektirir. Alışveriş merkezinde sözüm ona birinin söylediği iddia edilen bir ifadeyi sorgulamadan, herhangi bir belgeye dayandırmadan defalarca yapılan açıklamaların karşılığını aziz milletimiz sandıkta vermiştir. Ancak millet için değil, şahsi menfaatleri için siyaset yapanlar veya yaptıklarına bakınca birilerinin vazifelendirdiği anlaşılan bu isimler bundan da vazgeçmeyecektir. Onlar yalanlarına devam etsinler, biz de gerçekleri yüzlerine vurmayı sürdüreceğiz. Bırakın 500 otobüsü, bir otobüsün gittiği iddiası bile doğru değildir. Bir tane otobüsün bahsedildiği şekilde gönderildiğini ispat edin biz sizinle her platformda yüzleşmeye hazırız, tabii yüzünüz varsa” dedi.