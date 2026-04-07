Başkan Hakan Şehirli iki yılı değerlendirdi

Altıeylül Belediyesi, son iki yıllık süreçte hayata geçirdiği projeler ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla ilçede büyük bir dönüşüme imza attı. Sosyal belediyecilikten çevre yatırımlarına, altyapıdan kültür ve sanata kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen çalışmalar, Altıeylül’ü daha modern, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir kent haline getirdi.

Altıeylül’de son iki yıl, yerel yönetim hizmetlerinin hemen her alanında dikkat çekici bir dönüşüme sahne oldu. Hakan Şehirli liderliğinde Altıeylül Belediyesi, altyapıdan çevreye, sosyal yardımlardan kültür ve spora kadar geniş bir yelpazede önemli projeleri hayata geçirdi. Geride kalan iki yılda gerçekleştirilen projeler, ilçede hem fiziki hem de sosyal anlamda kapsamlı bir gelişim yaşandığını ortaya koydu. Son iki yılda çevre yatırımlarıyla doğa korunurken, tarımsal üretim desteklenerek kırsal kalkınmaya katkı sağlandı. Sokak hayvanları için modern yaşam alanları oluşturulurken, vatandaşların sosyal ve kültürel hayata katılımını artıran etkinliklerle ilçede canlı bir sosyal yapı inşa edildi.

Altıeylül Belediyesi, hayvan hakları konusunda attığı adımlarla örnek bir model ortaya koydu. Toplam 17 bin 680 metrekarelik hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı hizmete açılarak sokak hayvanları için güvenli bir yaşam alanı oluşturuldu. Bini aşkın hayvan kapasitesine sahip tesiste yer alan tam donanımlı ameliyathane sayesinde can dostlara sağlık güvencesi sağlanıyor. Bununla birlikte sahada yürütülen çalışmalar kapsamında binlerce hayvana mama ve barınak desteği verilirken, "Komşun Yanında" anlayışıyla gerçekleştirilen ziyaretlerle hem hayvan sahiplerine hem de vatandaşlara destek ulaştırıldı. Altıeylül Belediyesi sosyal işler ekipleri, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına düzenli besleme ve kontrol faaliyetlerini de sürdürüyor.

Tasarruf ve geri dönüşümde büyük kazanım

Altıeylül Belediyesi’nin çevre politikaları da dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Geri dönüşüm çalışmaları sayesinde 2 milyon 571 bin kWh elektrik tasarrufu sağlanırken, 8 bin metreküpün üzerinde su tasarrufu elde edildi. Aynı zamanda 969 ton karbon salınımı engellenerek doğaya önemli katkı sunuldu, yaklaşık 5 bine yakın ağaç kesilmekten kurtarıldı. Bu veriler, Altıeylül’ün sadece bugünü değil, geleceği de düşünen bir belediyecilik anlayışıyla yönetildiğini ortaya koyarken, çevre bilincinin toplum geneline yayılması adına yapılan çalışmalar da aralıksız devam ediyor.

Temizlikte büyük seferberlik

İlçede yaşam kalitesini doğrudan etkileyen temizlik hizmetlerinde de yoğun bir çalışma yürütüldü. Altıeylül Belediyesi temizlik işleri ekipleri İki yıllık süreçte 132 bin tonun üzerinde evsel atık toplanrken, 2 bin 800 tonun üzerinde kaba atık bertaraf edildi. Ayrıca 6 bini aşkın çöp konteyneri düzenli olarak dezenfekte edilerek hijyen standartları üst seviyeye çıkarıldı. Temizlik çalışmalarında kullanılan ekipman ve personel kapasitesi artırılarak daha hızlı ve etkili hizmet sunulması sağlandı. Altıeylül Belediyesi, "Daha temiz bir Altıeylül" hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Yol ve Altyapıda büyük yatırım hamlesi

Belediye ekiplerince Altıeylül sınırları içerisinde bulunan 81 kırsal mahallede çalışmalar aralıksız sürdürüldü. Altıeylül Belediyesi, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla ilçenin çehresini değiştirdi. İlçe sınırları içerisinde merkez ve kırsal mahallelere 299 bin metrekareye yakın kilit parke taşı döşendi, 86 bin metreden fazla yol altyapısı çalışması gerçekleştirildi. Bunun yanında 21 bin metrekare asfalt yama ve 35 bin metre bordür çalışması tamamlandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında yalnızca yol kaplama ile sınırlı kalınmadı; yağmur suyu drenaj hatları yenilendi, yolların zemin iyileştirmeleri yapıldı ve özellikle kış aylarında yaşanan su birikintisi ile çamur sorunlarının önüne geçildi. Kırsal mahallelerde tarımsal faaliyetlerin daha rahat sürdürülebilmesi için tarla yollarında düzenleme ve genişletme çalışmaları yapıldı, üreticilerin ulaşım imkanları güçlendirildi. Mahalle içlerinde yaya güvenliğini artırmak amacıyla kaldırım düzenlemeleri hayata geçirildi, engelli vatandaşların kullanımına uygun erişilebilir alanlar oluşturuldu. Okul çevreleri, cami önleri ve yoğun kullanılan güzergâhlarda yapılan düzenlemelerle trafik güvenliği artırıldı ve günlük yaşam daha konforlu hale getirildi.

Kültür, Sanat ve Sporla dolu bir Altıeylül

Altıeylül Belediyesi, sosyal yaşamı canlandıran etkinliklerle de dikkat çekti. Kültür merkezleri ve kütüphanelerde 64 binden fazla vatandaş ağırlanırken, sporun 10 farklı branşında 500’ün üzerinde sporcuya destek verildi. İsmail Akçay Yol Koşusu gibi geleneksel organizasyonlar yoğun katılımla gerçekleştirilirken, Altıeylül Kurtuluş Festivali, yarıyıl şenlikleri, tiyatro ve sinema etkinlikleriyle toplam 80’in üzerinde program düzenlendi. Bu etkinliklerin yanı sıra stand-up gösterileri, yetişkinlere yönelik tiyatro oyunları ve özellikle çocuklara özel sahnelenen çocuk tiyatroları da büyük ilgi gördü. Sömestır tatiline özel hazırlanan etkinlik programları kapsamında çocuklar için eğitici atölyeler, interaktif oyunlar, animasyon gösterileri ve sürpriz sahne performansları düzenlenerek ailelerin birlikte keyifli vakit geçirmesi sağlandı. Kültür-sanat etkinliklerinin çeşitlendirilmesiyle her yaştan vatandaşa hitap eden bir program takvimi oluşturulurken, ilçe sakinlerinin sanata erişimi de kolaylaştırıldı. Gerçekleştirilen bu kapsamlı organizasyonlar sayesinde Altıeylül’de yaşayan vatandaşlar hem sosyal hem de kültürel açıdan dolu dolu bir dönem geçirdi; birlik, beraberlik ve paylaşım duygusu güçlenirken, ilçe genelinde canlı ve dinamik bir sosyal hayat oluşturuldu.

Sosyal Belediyecilik

Altıeylül Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini yıl boyunca kesintisiz şekilde sürdürdü. İlçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 13 bini aşkın gıda yardımı yapılırken, 6 binin üzerinde vatandaşa giyim desteği sağlandı. Bununla birlikte binlerce aileye yakacak yardımı ulaştırılarak özellikle kış aylarında yaşanan zorlukların hafifletilmesine katkı sunuldu. Sosyal destek hizmetleri yalnızca ayni yardımlarla sınırlı kalmadı; ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak sıcak yemek ulaştırıldı ve günlük yaşamlarını kolaylaştıracak çeşitli destekler sağlandı. Yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik hizmetler artırılarak sosyal belediyeciliğin kapsayıcı yönü güçlendirildi. Sağlık alanında da önemli adımlar atıldı. Medikal malzeme desteği sağlanarak hastaların ihtiyaçları karşılandı, çölyak hastalarına özel olarak hazırlanan gıda paketleri düzenli şekilde ulaştırıldı. Ayrıca dar gelirli ailelere yönelik nakdi yardımlar yapılarak ekonomik anlamda destek verildi ve sosyal dayanışma ağı daha da genişletildi. Vatandaş odaklı hizmet anlayışını ön planda tutan Altıeylül Belediyesi, toplumun her kesimine dokunan projelerle dayanışma kültürünü güçlendirdi. Yapılan çalışmalar sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedeflenirken, hiçbir bireyin kendini yalnız hissetmemesi için destek faaliyetlerine kararlılıkla devam edildi.

Altıeylül ilçesinde yeşil alanların artırılması ve mevcut alanların daha kullanışlı hale getirilmesi amacıyla kapsamlı çalışmalar yapıldı. İlçe genelinde 200’ün üzerinde park ve yeşil alanın bakım ve düzenlemesi gerçekleştirildi, vatandaşların kullanımına sunulan alanlar daha estetik ve konforlu hale getirildi. Bu çalışmalar kapsamında yüzlerce yeni kent mobilyası yerleştirildi, mevcut donatılar ise yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Özellikle 75. Yıl Parkı’nda yapılan düzenlemelerle alan baştan sona yenilendi. Daha önce atıl durumda bulunan park yeniden yeşillendirilerek ilçeye kazandırıldı ve bölge sakinleri için önemli bir yaşam alanı haline getirildi. Park içerisinde gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarıyla yeşil doku güçlendirildi, yürüyüş alanları ve dinlenme noktaları oluşturuldu. Ayrıca park bünyesinde emekliler ve gençler için iki ayrı sosyal alan inşa edildi. Emekli Kafe ve Gençlik Kafe projeleri hayata geçirilerek farklı yaş gruplarının bir araya gelebileceği, sosyalleşebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği alanlar oluşturuldu. Bu yeni sosyal donatı alanları sayesinde komşuların nefes alabileceği, günün yorgunluğunu atabileceği modern ve huzurlu bir ortam sağlandı. Yapılan bu çalışmalarla birlikte 75. Yıl Parkı, yalnızca bir yeşil alan olmanın ötesine geçerek sosyal yaşamın merkezi haline getirildi. Altıeylül Belediyesi, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmaya ve vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni yaşam alanları oluşturmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Altıeylül Belediyesi, tarım alanında da üretimi destekleyen projelere imza attı. Lavanta bahçeleri kurulurken, yüzlerce dönüm arazide buğday ve arpa üretimi gerçekleştirilerek önemli miktarda hasat elde edildi. Yeniden ekim çalışmalarıyla üretimin sürekliliği sağlandı. Öte yandan afetlere karşı hazırlık kapsamında 153 toplanma alanı belirlenirken, arama kurtarma ekipleri oluşturuldu ve afet konteynerleri yerleştirildi. Bu çalışmalarla ilçenin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi hedefleniyor.

Vatandaş memnuniyetinde öncelik

Belediyenin çözüm merkezi aracılığıyla vatandaşlarla kurduğu iletişim ağı da dikkat çekti. İki yıl içinde 94 bini aşkın çağrıya yanıt verilerek talepler hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu. Her başvurunun titizlikle değerlendirilmesi, vatandaş memnuniyetini artıran önemli unsurlar arasında yer aldı. Altıeylül Belediyesi, sadece altyapı ve hizmetlerle değil, vatandaşların en özel anlarında da yanında oldu. İki yıllık süreçte bin 247 çiftin nikâhı kıyılarak mutluluklarına ortak olundu. Belediye, sosyal yaşamın her anında vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

Başkan Hakan Şehirli iki yılı değerlendirdi

Altıeylül Belediyesi’nin son iki yılda ortaya koyduğu bu kapsamlı hizmet tablosu, planlı, sürdürülebilir ve insan odaklı belediyeciliğin güçlü bir örneği olurken, Başkan Şehirli son 2 yılda gerçekleştirilen ve planlanan projelerle ilgili açıklama yaptı. Başkan Şehirli "Göreve geldiğimiz günden bu yana Altıeylül’ü daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geride bıraktığımız iki yıl içerisinde altyapıdan üstyapıya, çevreden sosyal belediyeciliğe, kültür-sanattan spora kadar her alanda önemli adımlar attık. Bizim önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve memnuniyeti oldu. Hayata geçirdiğimiz projelerle sadece bugünü değil, yarınlarımızı da inşa ediyoruz. Çevreye duyarlı yatırımlarımızla doğamızı korurken, sosyal desteklerimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız ve yaşlılarımız için daha fazla sosyal alan oluşturduk, kültürel ve sportif faaliyetlerle ilçemizin sosyal hayatını canlandırdık. Altıeylül’de oluşturduğumuz bu değişim ve gelişim süreci, ortak akıl ve güçlü bir ekip çalışmasının ürünüdür. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yeni projelerimizle ilçemizi daha ileriye taşıyacak, komşularımıza hak ettikleri hizmeti sunmayı sürdüreceğiz. Altıeylül için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.